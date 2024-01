Luna, o “não” da tribo Navajo à missão de trazer cinzas humanas

A nave Navajo está em estado de guerra contra a missão espacial especial que os Estados Unidos se preparam para lançar na segunda-feira, 8 de janeiro, no primeiro pouso suave na superfície da Lua desde a era do programa Apollo: a bordo ela irá também carregam DNA, cinzas de falecidos e materiais que, segundo as maiores tribos nativas americanas, correm o risco de profanar o solo lunar. Por esta razão, o Chefe da Nação Navajo, Bo Nygren, pediu formalmente à NASA que adiasse o lançamento, mas embora a agência espacial esteja aberta ao diálogo, reiterou que não pode interferir nas escolhas dos parceiros privados que organizam missões sob os seus auspícios no âmbito da Carga Útil Lunar Comercial. Serviços (CLPS).

Especificamente, duas empresas que prestam serviços memoriais para os falecidos estão participando, Elysium Space e Celestis, que transportarão suas cargas com o módulo lunar Peregrine da Astrobotic para aproveitar o lançamento inaugural do foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance, planejado a partir do Centro Espacial Kennedy. Na Flórida.

Além dos restos mortais dos falecidos, que devem permanecer a bordo do módulo de pouso sem entrar em contato direto com o solo lunar, uma segunda carga memorial também será lançada do Celestis, que voará no estágio superior do foguete Vulcan para ir para o espaço profundo, ainda mais longe. O sistema Terra-Lua, com o objetivo de criar a presença humana mais distante entre as estrelas. A atração, chamada “Enterprise”, incluirá o DNA e as cinzas de vários atores de Star Trek (como Nichelle Nichols, DeForest Kelley e James Doohan) e do criador da série, Gene Roddenberry.

“É importante enfatizar que a Lua ocupa um lugar sagrado em muitas culturas indígenas, incluindo a nossa: nós a vemos como parte de nossa herança espiritual e um objeto de veneração e respeito”, escreveu o chefe Navajo em sua carta à NASA. . . “Depositar restos humanos e outros materiais, que podem ser vistos como lixo em outros lugares, na Lua é uma profanação deste espaço sagrado.” Nygren também afirma que a NASA deveria ter consultado os Navajo antes do lançamento de acordo com acordos anteriores, incluindo um memorando assinado pela administração Biden há alguns anos.

A NASA confirmou numa recente conferência de imprensa que está aberta ao diálogo, mas não pode interferir na seleção de cargas realizadas por parceiros do setor privado. Por sua vez, a Celestis garantiu à imprensa que as crenças religiosas não podem entrar em conflito com a aprovação de missões espaciais.

Longe de polêmicas, permanece a missão científica da sonda Peregrine, a primeira missão privada que deverá pousar na superfície da Lua no dia 23 de fevereiro, pousando na região de Sinus Viscositatis: carregando a bordo, entre suas cargas úteis, diversos instrumentos científicos da NASA que será usado para medir a radiação e outros parâmetros.Essencial para projetar futuras missões humanas à Lua.