O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais freqüentemente diagnosticado e a principal causa de morte em mulheres em países desenvolvidos. Existem diferenças significativas nas taxas de câncer de mama entre mulheres com estilos de vida ocidentais e asiáticos. Uma possível explicação para esse fenômeno é dada pela diferença de dieta entre os dois grupos. Muitas de nós usamos esse broto como tempero alimentar sem saber que ele pode ser prejudicial a pacientes com câncer de mama.

relação com estrogênio

Em geral, os alimentos à base de soja, mais usados ​​no Oriente do que no Ocidente, estão entre os alimentos mais saudáveis ​​para o consumo humano. Alimentos que contêm soja podem ter outros benefícios à saúde, como Prevenção da diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. A soja e os produtos alimentícios derivados (tofu, molho de soja, leite de soja) também contêm fitoestrogênios. Os fitoestrogênios têm uma estrutura química semelhante ao hormônio feminino estrogênio. Por isso, especula-se que a soja pode ser uma das razões para o aumento do câncer de mama em mulheres asiáticas. A presença de substâncias chamadas isoflavonas, com efeito polêmico sobre o câncer, também contribuiu para muitos estudos sobre a soja e sua relação com o câncer de mama.

Muitas de nós usamos este broto como tempero alimentar sem saber que pode ser prejudicial para pacientes com câncer de mama

Para evitar ambigüidades, enfatizamos que os achados sobre a soja e sua eventual ação no câncer de mama não estão bem definidos. Em alguns estudos, o fitoestrogênio parece ter um efeito antitumoral (Ho Sc et al, 2021), em outros estudos uma ação antitumoral específica será destacada. (Yang X et al., 2015) Nestes casos, onde os resultados não são totalmente claros, uma abordagem conservadora deve ser usada. Mulheres com histórico de câncer de mama devem evitar comer alimentos que contenham fitoestrogênios, incluindo soja.