Números, estatísticas e curiosidades. Francesco Bagnaia já venceu duas vezes em Portimão

A segunda etapa do Mundial de MotoGP de 2024 será realizada de sexta-feira, 22, a domingo, 24 de março, onde assistiremos à vigésima edição do campeonato. Grande Prémio de Portugal. No entanto, esta será a sexta prova de valor Mundial a ser realizada no Circuito Internacional do Algarve Portimão.

O Grande Prémio de Portugal nasceu em 1987 como truque Duplicar as corridas em Espanha. Na verdade, estamos correndo em Jarama, que fica nos arredores de Madrid! O “truque” repetiu-se em 1988, mas desta vez o autocolante foi colocado em Jerez de la Frontera. A primeira corrida real de Grande Prémio em solo português realizou-se em 2000 paraEstoril. Este continua sendo o palco do Grande Prêmio até 2012, ano em que o evento deixa de existir.

Foi a pandemia que fez isso Levantei de novo O Grande Prémio de Portugal, desta vez num autódromo construído na costa atlântica, que tem atraído a atenção mundial pelos seus altos e baixos. De 2020 em diante Portimão Já não perde a convocatória para o Campeonato do Mundo, pois tem o luxo de organizar duas corridas públicas em 2021, uma na primavera e outra no outono. Por uma questão de coerência estatística, será analisado o que aconteceu no contexto do Algarve.

MotoGP, o Ano da Verdade de Marc Márquez. Será o rugido do “velho leão” ou se transformará no “tigre de papel”?

PORTIMÃO – DADOS (MOTOGP)

Os cinco vencedores do grande prêmio

2020 – Oliveira Miguel (KTM)

2021 – Fabio Quartarário (Yamaha) {abril}

2021 – Bagnaia Francesco (Ducati) {novembro}

2022 – Fábio Quartararo (Yamaha)

2023 – Bagnaia Francesco (Ducati)

Em suma, ao que parece, depois da vitóriaBebê empurrando Oliveira, criou-se uma rotação perfeita entre Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, que venceram duas vezes cada.

Isto significa que em Portimão ninguém Ele ainda está se destacando com algumas motos diferentes e pelo menos ninguém provou seu valor ainda Duas vezes seguidas.

Vencedor da Sprint 2023.

Bagnaia Francesco (Ducati)

Polímen

2020 – Oliveira Miguel (KTM)

2021 – Fabio Quartarário (Yamaha) {abril}

2021 – Bagnaia Francesco (Ducati) {novembro}

2022 – Johan Zarco (Ducati)

2023 – Marquês Marc (Honda)

É realmente interessante notar como as cinco posições polares se mudaram para tantos centauros diferentes quanto possível. Se olharmos então para as marcas, a Ducati é a única capaz de se repetir.

Portimão – dados

MOTO2, LISTA DE VENCEDORES

2020 – Gardner Rémy [AUS]2021 – Fernández Raúl [ESP] {Abril}

2021 – Gardner Rémy [AUS] {Novembro}

2022 – Joe Roberts [USA]2023 – Pedro Costa [ESP]

Rémy jardineiro Ele é o único centauro que pode fazer isso Repete Sua declaração. Nós ainda estamos aguardando Sucesso italiano Na categoria trainee. Os melhores resultados são a Medalha de Honra, conquistada por Luca Marini e Celestino Vitti em 2020 e 2022 respectivamente.

Portimão – dados

MOTO3, LISTA DE VENCEDORES

2020 – Fernández Raul [ESP]2021 – Pedro Costa [ESP] {Abril}

2021 – Pedro Costa [ESP] {Novembro}

2022 – Garcia Sérgio [ESP]2023 – Holgado Daniel [ESP]

O que Pedro conseguiu é incrível CostaQue venceu na primavera e no outono de 2021. Daí apenas os sucessos espanhóis (5 em 5). para’Itália Ele formou um grupo de Segundos lugares Com Denise Foggia (2020 e abril de 2021) e Andrea Migno (outono de 2021).