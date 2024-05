Henry e Vardy também estiveram em campo, então comemorados às margens do rio Lario

Senigallia empatou com Cosenza por 1 a 1 na noite de sexta-feira Ele trouxe Cuomo de volta ao Olimpo do futebol, no torneio que Larian disputou pela última vez na temporada 2002-2003. Promoção direta no segundo match point, após a primeira tentativa fracassada no último domingo em Modena.

A comemoração da promoção explodiu em campo e na cidade. Milhares de torcedores compareceram para comemorar o resultado que esperavam há mais de vinte anos. Fogos de artifício e as muralhas da cidade de Como são iluminadas em azulE corais, camisetas, bandeiras e carrosséis. No estádio Senigallia, após a invasão da torcida no final da partida, foi realizada a cerimônia de premiação oficial da equipe.

Publicamente nas principais ocasiões para desafiar quem ganhou a promoção. O ex-campeão francês Thierry Henry também esteve em campoque então entrou em campo para assistir à cerimônia de premiação, e o atacante do Leicester City Jamie Vardy. Ao lado deles está Merwan Suarso, o diretor que representa os proprietários indonésios de Como.

Do estádio a festa se estendeu por toda a cidade. Os torcedores presentes no Sinigaglia se juntaram a centenas de torcedores de Cuomo que chegaram para comemorar a promoção. O decreto esperado pela administração municipal para as tão esperadas comemorações foi implementado.

