“Há uma chave para vencer o clássico. E sobre Lautaro e Giroud…”

Milão -Robin Loftus–Pegar Ele foi uma das contratações que mais se mostrou neste início de torneio impressionante MilãoPrimeiro, com nota máxima. O meio-campista inglês, vindo do Chelsea, previu esta primeira passagem pelos rossoneri no DAZN Heroes, mas não antes de falar sobre… Dérbi Sábado comInternacional: “Mal posso esperar para jogar o clássico, eles são muito fortes, mas nós também. Há sempre uma maneira de vencer o adversário e estamos confiantes de que temos os jogadores e a mentalidade Direito de vencerLoftus-Cheek explicou.Jiro–Lautaro? São dois jogadores diferentes, mas pessoalmente gosto de jogar com o Olivier porque ele é muito bom a segurar a bola. Gosto de me jogar atrás dele porque sei que o passe vai sair no lugar certo, ele é uma excelente referência e é muito bom em marcar de cabeça. Não tenho visto muito o Lautaro, vindo da Premier League, mas ele parece um atacante letal. Tenho certeza que verei mais dele no derby“.

Loftus-Cheek: Pioli quer que eu controle o meio-campo

“Papel favorito? Joguei em muitas posições durante a minha carreira, mas nos últimos dois anos joguei principalmente na defensiva, mesmo que isso não seja natural para mim.“Confessou o meio-campista do Milan.”Sempre adorei ter a bola nos pés e a liberdade de ser criativo e decisivo. Nas últimas temporadas não consegui fazer isso e isso não me deixou feliz, mas agora jogo numa posição onde me sinto mais livre e me sinto bem.“. O brilho de Loftus-Cheek cai nas expectativas Estacas: “Ele quer que eu domine fisicamente o meio-campo e acho que uma das minhas características é a minha habilidade Para vencer muitos jogadores com força e velocidade E força. É algo em que confio muito e quanto mais posso mostrar isso em campo, mais posso controlar e ajudar a equipe.“.