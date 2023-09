Jogos de Praia do Mediterrâneo 2023, handebol masculino italiano ganha prata

Iráclio – Seleção Masculina de Handebol de Praia ganha medalha de prata nos Jogos de Praia do Mediterrâneo de 2023. Em uma final acirrada contra a Croácia. Os Azzurri saem com um metal preciosoEmbora não seja o primeiro passo.

Depois de vencer a Espanha nos pênaltis, perdeu para a Croácia por 2 a 0 na partida disputada no Karteros Beach Center, em Heraklion. Os resultados dos dois períodos disputados foram 18-22 e 20-23.

em Competições femininas Em vez disso, os Azzurri conquistaram o quarto lugar após uma derrota por 2-0 para Portugal.

Conforme declarado na nota coni.it Na prova designada para os estados-membros do Comité Internacional dos Jogos do Mediterrâneo, o ténis de praia também arrancou hoje, tendo-se realizado o sorteio dos primeiros jogos das duplas mistas. Após a despedida nas oitavas de final, a dupla número 1, Giulia Gasparri e Doriano Picaccioli, conseguiu chegar às semifinais graças à vitória sobre a dupla espanhola Costa Rodriguez, por 6-3, 6-1.

Também participaram das semifinais Nicole Nobile e Diego Boletinari, que derrotaram o português Cunha Freitas nas oitavas de final (6-1, 6-4) e o francês Bray-Gianotti (6-2, 6-4) nas quartas-de-final. finais.

A dupla azul voltará a competir amanhã em uma final totalmente italiana.

