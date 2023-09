Bonucci, mensagem de sua esposa Martina Macari para a Juventus nas redes sociais

Enquanto Leonardo Bonucci toma medidas legais, sua esposa Martina Macari se dirige à Juventus com uma longa mensagem que publica em suas redes sociais. Palavras de amor e ódio, arrependimento e amargura, aquelas que poderiam ser gastas com um amigo perdido após um relacionamento de alto conflito: “O que nos resta então? Nem mesmo um último abraço desleixado. Foi uma manhã chuvosa em Turim. ” Eu tive que vir olhar para você porque olhar para você me faz acreditar que por um momento, talvez você possa me ouvir. 13 anos. Treze anos atrás, você e eu éramos amigos. e você sabe disso. Entre eles está este “um mais velho e um mais novo, um é amado por todos e o outro tem que lutar para encontrar o seu lugar. Amigos atraídos pela paixão, até pela hostilidade. Amigos que não se escolhem, mas que são unidos pela vida, quem sabe o que é… Por um propósito estranho… Você e eu compartilhamos uma paixão pelo mesmo homem, e você (agora posso admitir) sempre venceu. Você sempre foi o primeiro pensei, você é a prioridade, e eu sou quem tem o tempo restante. Você sempre foi aquele que está lá mesmo quando você não vê. . Assim como os amigos que sempre fazem você se sentir um pouco na sombra, mas no final, eles fazem você se sentir protegido. Aqueles que você sabe que é o segundo melhor, mas o primeiro está fora de alcance. Aqueles que você admira e sempre encontra a inspiração certa. Mesmo quando as coisas dão errado, eles são capaz de fornecer inspiração. O ajuste certo e você estará lá para surpreendê-lo sempre.”

Amor e ódio

–

“Por esta razão, talvez – continua Martina – que no meu amor, absorta em osmose, muitas vezes te odiei. Odiei-te à luz do isolamento a que me obrigaste com um ritmo de calendário programado. No horizonte de sentimentos incontroláveis, como o amor e o ódio, eu tinha certeza que você seria Um farol da eternidade, um farol da coisa certa na hora certa, mesmo que fosse o último momento, aquele no final do tempo disponível. Pensei que apesar da vida e os mecanismos naturais ao longo do tempo que conhecíamos tão bem, continuaríamos a nos conhecer. Pensei que “Seremos para sempre fiéis a uma história sobre a vida, sobre dar e receber, sobre sacrifício e gratidão, sobre trabalho e amor, uma história de vida sobre a carta do cuidado. Longe do moderno moedor de carne, pensei que continuaríamos a cuidar um do outro. Sinto muito. Não vou mudar de ideia.” você. Eu aderi aos tratados. Perder tanto e também desistir do que tivemos durante tantos anos é motivo de discórdia. “Boa vida.”