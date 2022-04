Aqui estão os tempos de retorno e alternativas ao Allegri

Isso dói duplamente Derrota corrigida pela Juventus contra o Inter No clássico italiano que aconteceu ontem à noite.

Além de ser derrotado por um adversário direto do Scudetto, os bianconeri também tiveram que marcar a lesão de um importante meio-campista. Manuel Locatelli.

Locatelli, dinâmica de lesões

Ex-jogador do Sassuolo, já atingido na cara após um minuto Lautaro Martinezlevantou a bandeira branca aos 33 minutos do primeiro tempo quando chorou e saiu de campo e o substituiu Zacarias.

Ao ver a reação do jogador, ele temeu que a extensão da lesão no joelho fosse muito importante, impressão que ele confirmou em parte. exames Que, pela manhã, Locatelli passou por J Medical.

Lesão de Locatelli, comunicado de imprensa da Juventus

As investigações sobre o caso destacaram uma lesão colateral que, mesmo não interrompendo a temporada de Locatelli, certamente forçaria a classe de 1998 a pular a maioria dos últimos compromissos previstos para os próximos meses.

Hoje, Manuel Locatelli foi submetido a exames radiológicos na J Medical, que confirmaram Lesão de primeiro grau do ligamento colateral medial do joelho direito. Os tempos de recuperação podem ser estimados aprox. quatro semanasA Juventus anunciou em nota oficial.

Lesão de Locatelli, substitutos de Allegri

Calendário à mãoPortanto, Locatelli definitivamente perderá as partidas do campeonato contra ele Cagliari, Bolonha e Sassuolo E acima de tudo, o regresso das meias-finais Copa da Itália contra o Fiorentina.

Acelerando os tempos, o ex-Milan pode almejar estar disponível para a partida contra ele Veneza 1º de maio: Se não conseguir, certamente será convocado para a partida contra Génova 8 de maio.

Enquanto isso, Allegri não poderá contar com ele, e contará com quem já o substituiu no passado, quando o jogador de Leco não estava entre as equipes. Nesse sentido, os suspeitos devem ser Zacarias (Ele assumiu o comando ontem à noite contra o Inter) e Arthuralguém de quem os suíços já demonstraram certa compreensão.

Além deles, se quiser jogar um meio-campo mais intenso, Allegri também pode repropor a solução já vista com Salerno Quando estava na frente da defesa, estava na frente com Arthur, Rabiot e Cuadrado Danilo.

OMNISPORT