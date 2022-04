Jogos da primeira mão das quartas de final da UEFA Champions League 2022

A volta da Liga dos Campeões, competição que chegou às quartas de final: todas as estatísticas e interessantes nas quatro partidas agendadas

Benfica – Liverpool, terça-feira, 5 de abril, 21h00 Vai serO décimo primeiro desafio entre estes dois clubes, com os encarnados a perder os últimos três jogos fora de casa, incluindo o último jogo da época 2009/10 com Rafa Benitez fora do banco. Por outro lado, o Benfica venceu apenas um dos últimos seis jogos em casa frente a adversários ingleses (3 empates e duas derrotas nos restantes): o seu único sucesso remonta a 2013, frente ao Newcastle na Liga Europeia. Mas na Liga dos Campeões, a vitória não vem de quatro partidas (1 empate, 3 derrotas) e a última vitória veio contra o Liverpool em fevereiro de 2006. Os encarnados não perdem nos últimos oito jogos nesta competição frente aos seus adversários portugueses (6 vitórias, 2 empates) e retornos de quatro vitórias consecutivas: todas as partidas em questão, no entanto, foram disputadas contra o Porto. Nos últimos 11 jogos a eliminar contra equipas inglesas, os portugueses marcaram apenas três golos no total (contra 26 sofridos), uma vitória, dois empates e oito derrotas, mas acima de tudo foram eliminados em todas as ocasiões.

Estes dois clubes nunca se enfrentaram numa competição europeiaMas será o quarto desafio entre seus treinadores: Pep Guardiola e Diego Simeone. Nas três anteriores, o espanhol teve duas vitórias sobre a única vencida pelo argentino. Nos oitavos-de-final, o Atlético Madrid eliminou a outra equipa do Manchester, o United, com uma vitória por 0-1 em Old Trafford: se vencer este jogo, será a primeira vez na história que vence duas vezes fora de casa no mesmo Europeu edição. concorrência. A equipa espanhola seria a primeira a defrontar ambas as equipas na mesma edição do torneio desde 1976/77: nessa ocasião aconteceu à Juventus, que venceu os dois jogos e depois conquistou a Taça UEFA. O City venceu três das últimas quatro partidas contra equipes espanholas sob o comando de Guardiola: a única partida na fase eliminatória, remontando à temporada 2019/2020, quando o clube inglês Real Madrid foi eliminado nas oitavas de final, a final, graças a uma pontuação total de 4-2. Por fim, o Manchester City perdeu apenas um dos últimos nove jogos da Liga dos Campeões após a fase de grupos: a final do ano passado contra o Chelsea.

Mais um desafio entre ingleses e espanhóis, que voltou a ser sugerido após as meias-finais da época passada, onde os Blues venceram. O Chelsea é a equipa contra a qual o Real Madrid tem mais jogos sem vencer (cinco), dois empates e três derrotas.. Os blancos poderão, graças ao resultado do ano passado, tornar-se na primeira equipa inglesa a eliminar os blancos por duas vezes em diferentes edições da Liga dos Campeões. Aliás, o Chelsea não perdeu nos últimos oito jogos contra equipas espanholas (4V e 4E), incluindo cinco no reinado de Tuchel. A última derrota veio com Lampard em 2019: 0-1 contra o Valencia. Mas a última vitória do Real Madrid em Inglaterra remonta à época 2014/15, quando venceu por 0-3 em Anfield frente ao Liverpool. Desde então, mais cinco partidas sem sucesso, com 2 empates e 3 derrotas. No entanto, os blancos perderam apenas um dos últimos oito jogos frente ao detentor da Liga dos Campeões, vencendo os três últimos frente ao Bayern de Munique.

Será o segundo jogo a eliminar entre estes dois clubes após o jogo da época 2011/2012: Na ocasião, os alemães passaram a rodada, vencendo o jogo em casa e fora. Tendo perdido cinco partidas consecutivas fora de casa para clubes espanhóis entre 2014 e 2017, o Bayern de Munique não perdeu nos últimos quatro jogos (2V e 2E). A última partida remonta ao ano passado: 0-3 no Camp Nou contra o Barcelona. No geral, o Bayern de Munique não perdeu nos últimos cinco jogos fora de casa quando jogou sua primeira partida eliminatória da Liga dos Campeões fora da Allianz Arena. A última eliminatória remonta à época 2015/16 frente ao Atlético Madrid. Será a primeira partida do Villarreal nas quartas de final da Liga dos Campeões desde abril de 2009, quando foi eliminado pelo Arsenal. O clube espanhol venceu apenas um dos últimos seis jogos das quartas de final (além de 2 empates e 3 derrotas): 1-0 contra o Inter em 2006.