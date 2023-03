Dalla Porta estreou-se no Saint Team com o 19.º lugar em Portugal

No entanto, classificou-se em décimo nono, um caminho que a pessoa em questão nunca apreciou particularmente (pelo menos a julgar pelos eventos anteriores). Esta é a posição assegurada por Lorenzo Dalla Porta na estreia com a Sag Team, no Grande Prémio de Portugal ontem disputado e válido pela primeira jornada do Campeonato do Mundo de 2023. Para o piloto de Montemurle, na sua quarta temporada na Moto2 após três anos na Italtrans, a corrida foi A primeira corrida oficial sob a bandeira da equipe espanhola foi realizada em Portimão. Ele ganhou duas posições em relação à qualificação, apesar de não ter terminado na zona de pontos. A impressão é que aspectos não faltam para revisar, mas também é verdade que o atleta de 25 anos que se formou campeão mundial de Moto3 em 2019 ainda não encontrou a sensação certa da moto. De qualquer forma, não há muito tempo para reclamar, já que no próximo domingo será hora de voltar a competir: o circo de duas rodas vai, de fato, parar em Buenos Aires para o Grande Prêmio da Argentina. No papel, uma pista mais adequada para Dalla Porta, que terminou em sétimo após a aposentadoria no ano passado em 2018 e 2019 (quando ele estava correndo na Moto3, no entanto). Afinal, o copo está meio cheio ou meio vazio? Comentário do árbitro: lançamentos futuros darão a resposta.

namorada