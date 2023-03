Itália U21 x Ucrânia U21 ao vivo 0-0: Acompanhe a partida ao vivo

Régio da Calábria – Outro teste amigável está disponível paraItália Sub21 do treinador Nicolau Considerando a europeus Turma programada de 21 de junho a 8 de julho na Romênia e na Geórgia. Após um bom desempenho no país natal, a Sérvia, que ainda está em reconstrução, Azzurrini deve ter muito mais revisões comUcrânia Da Rotan, uma das equipes classificadas para a 24ª edição do evento continental. É jogado no aconchegante Granillo de Reggio Calabria e está pronto para se reunir até mesmo em torno da seleção ucraniana, que foi gravemente prejudicada pela guerra. Acompanhe a transmissão ao vivo.

20h13

10′ – Ucrânia começa a entrar na partida

Depois de um início difícil devido à pressão azul, a Ucrânia também entrou em ação, empatando na cobrança de escanteio e aparecendo na área de Turati com uma cabeçada de Fionel, que saiu ao lado.

20:08

5′ – A Itália é instantaneamente agressiva

A equipe de Nicolato mantém a defesa alta e parece bem centralizada, curta e pronta para o cabeceamento: a primeira tentativa é de Fagioli, que chuta centralizado. O primeiro tiro da bandeira da Azzurra também chegou.

20:03

Pontapé de saída: Partida para Itália e Ucrânia!

Vamos começar no Granillo! Rumo à Azzurra!

19h57

Bandas tocando o hino nacional

As equipes se alinham no centro do campo para tocar os hinos nacionais, e jogadores da Ucrânia, como a seleção principal de Wembley, usam sua bandeira.

19h53

Clima em Granillo

O mau tempo que atinge o estreito tem impedido um pouco a ida às bancadas, mas o ambiente é agradável e o amarelo e o azul das bandeiras ucranianas destacam-se por todo o lado, como sinal de proximidade a um povo que sofre de conflitos constantes. Falta muito pouco para as equipes entrarem em campo.

19h50

Karniski “capitão não-jogador”

Voltando de sua experiência na seleção principal, o capitão sub-21 do Granillo está presente para incentivar de perto seus companheiros: “Vi eles contra a Sérvia e fizeram um bom jogo, e hoje esperamos mais uma exibição de alto nível contra um time forte como a Ucrânia, mas nós também e mal podemos esperar para o provar.” no Campeonato da Europa.

19h45

Paganin: “Esses dois anos se passaram, as crianças cresceram rapidamente”

Treinador que acompanha os Sub 21, Massimo Paganin faz um balanço dos dois anos que passou ao lado da equipa: “Esses dois anos se passaram, mas devo dizer que esses caras cresceram rapidamente e agora, no final do ciclo, precisam ser capazes de dar a última chance para provar que se tornaram jogadores da seleção nacional.“.

19h38

Nicolato: “Um teste de nível contra uma excelente equipa”

Poucos minutos antes do apito inicial, com as equipes em campo para o aquecimento, o técnico Nicolato entregou-se aos microfones para enquadrar o jogo: “A Ucrânia é um time de grandes jogadores, quase no estilo espanhol, com muitos jogadores que encontram muito espaço em seus clubes. Será um grande teste. Apresentamos onze jogadores diferentes em relação ao jogo na Sérvia e vamos agir à luz das competições europeias“.

19h30

Apenas um precedente entre os dois sub-21

Só existe um precedente entre Itália e Ucrânia Sub-21 e, curiosamente, remonta a exatos 10 anos atrás: foi no dia 25 de março de 2013, quando a Azzurra triunfou por 1 a 0 em amistoso em Bassano del Grappa, também em a última prova antes do Campeonato da Europa. . Um alvo foi selecionado de Ciro Immobile.

19:20

Itália e Ucrânia: escalações oficiais

Itália (3-5-2): bíblico; Perola, Occoli, Lovato; Bellanova, Bean, Richie, Buff, Udoji; Colombo, conselheiros. eu: Nicolatos

Ucrânia (4-3-3): ela roncava; Liakh, Taloverov, Batahov e Vevcharenko; Mikhaylenko, Kreskiv, Brazko; Cashshock, Vionic, Sekan. eu: rotan

19:10

Todos estão prontos em Granillo para a última prova antes do Campeonato da Europa

A menos de uma hora do apito inicial em Reggio Calabria para o teste final antes do Campeonato Europeu em junho, Nicolato Fagioli se recuperou e se concentrou na dupla de ataque formada por Colombo e Cancelleri.

19:00

A formação oficial da Itália

Itália (3-5-2): bíblico; Perola, Occoli, Lovato; Bellanova, Bean, Richie, Buff, Udoji; Colombo, conselheiros. eu: Nicolatos

Estádio Oreste Granello (Reggio Calabria)