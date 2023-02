Reunião para a seleção feminina de Chieti, equipes – OA Sport

semana que vem Encontro da seleção feminina de handebol da Itália: No dia 27 de fevereiro, na «La Casa della Palamano», em Chieti, os Azzurri estarão no coletivo para melhor se preparar para as partidas de abril contra a Eslovênia, válidas pela fase classificatória para o Mundial 2023.

Depois, os azuis voam para Portugal em março: um torneio amigável na Batala contará com a participação dos anfitriões Lusitânia, Espanha e Cabo Verde.

Seleção da Itália:

Goleiras: Francesca Lucchin (Caixa Postal – 1991 – Brixen Sudterol), Maddalena Cabrini (Caixa Postal – 2004 – Vinplast Dusupono), Anja Rossignoli (Caixa Postal – 1999 – Yellow Winterthur/Suíça)

Ali: Giada Santa (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Carelle Djiogap (AS – 2000 – Cellini Padova), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia)

Os caras e jogadores mais legais: Ilaria Dalla Costa (TS – 1995 – Jumi Salerno), Ramona Manojlovic (CE – 2002 – Jumi Salerno), Aurora Gislimberti (TS – 2004 – Mezzocorona), Irene Stefanelli (TS \ CE – 1998 – Alì- Best Espresso Mestrino), Rocio Squizziato (TS \ PI – 1994 – Jomi Salerno), Giulia Fabbo (TS – 2002 – OGC Nice \ FRA), Sofia Gilardi (CE – 1999 – Le Havre \ FRA), Vanessa Djiogap (TD \ AD – 2001 – Cellini Padova), Asia Mangon (TD/AD – 2005 – Casalgrande Padana)

Hub: Lucila Stettler (PI – 1990 – Jomi Salerno), Bevelyn Eghianruwa (PI – 2002 – Cellini Padova)

Imagem: luta

Leia todas as notícias do dia na OA Sport