AO VIVO Olimpia Milano-Dinamo Sassari, basquete Serie A 2023 AO VIVO: Semifinais Match-2

Boa tarde a todos os leitores da OA Sport, e bem-vindos à transmissão em direto do jogo entre Olimpia Milano e Dinamo Sassari, válido como o segundo jogo das meias-finais da Serie A Basketball League, com intervalo marcado para as 21h00..

Recomeçar do 1-0 ao Milan, mas sobretudo recomeçar dos 95-72 conseguidos no final do encontro onde os rapazes de Ettore Messina dominaram desde o pontapé de saída. Liderados pelo possuído Johannes Voigtmann, os milaneses imediatamente cavaram um sulco que Sassari não conseguiu consertar, muito pelo contrário. Mas Messina e sua equipe estão bem cientes do jogo 3 com Pizarro, que chegou após dois jogos dominantes no fórum, e desta vez Meli e seus companheiros terão que manter o foco e a intensidade do jogo 1 para ir para Sassari já com uma partida apontar.

Por outro lado, a equipe de Bucchi deve encontrar rapidamente uma solução para o domínio do adversário para tentar reabrir uma série que já parece especial. Até porque a clara vitória deste sábado é uma cópia dos desafios sazonais entre as duas equipas, já que o Sassari nunca encontrou solução frente à defesa do Olympia, marcando muito pouco em todas as ocasiões que atravessou. Reduzir os arremessadores do Milan, mata-mata no sábado, e encontrar ataques mais críticos é fundamental para tentar deixar o desafio pelo menos equilibrado.

O desafio entre Milan e Sassari terá início às 21h00. Divirta-se com a LIVE LIVE da OA Sport!

