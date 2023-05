Giro d’Italia 2023, ranking dos países que mais venceram etapas. A Itália se destaca!

A Itália é o país que mais venceu etapas no Giro d’Italia 2023. Jonathan Millan triunfou no sprint em San Salvo (segunda etapa), Davide Paes se impôs em Campo Imperatore (sétima etapa, breakaway), Alberto Daines comemorou o sprint em Caorle (décima sétima etapa) e Filippo Zanna Berg em Val di Zoldo após Separação na primeira hora (estágio dezoito).

A Alemanha perseguiu Bill Paes (três com uma dobradinha de Nico Deans e uma vitória de Pascal Ackermann na segunda semana) e quatro nações com duas vitórias cada: Austrália (Michael Matthews e Caden Groves), Bélgica (duas de Remko Evenpoel no contra-relógio) e Colômbia (Einer Rubio e Santiago Poitrago em Tre Cime di Lavaredo) e Dinamarca (Mads Pedersen e Magnus Cort Nielsen).

Seis nações venceram cada etapa, incluindo a Eslovênia com Primoz Roglic (conquistador do Giro d’Italia) e Portugal com João Almeida (terceiro no geral). Abaixo está um ranking dos países com mais vitórias no Giro d’Italia 2023.

Ranking das nações em vitórias de etapa no GIRO D’ITALIA 2023

4 Itália

3 Alemanha

2 Austrália

2 Bélgica

2 Colômbia

2 Dinamarca

(1) Eslovênia

1 França

1 nós

1 Irlanda

1 Grã-Bretanha

1 Portugal

Foto: La Presse