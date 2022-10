“Asensio convence o Real Madrid: uma renovação em breve”

Marco Asensio e a Real Madrid Eles estão cada vez mais próximos. Tendo parecido mais distante do que nunca durante todo o verão e também por boa parte da temporada passada. E de acordo com o que foi relatado por “Marca”, de fato, parece que o atacante do Mallorca está destinado a renovar o contrato com os Blancos, e termina em Junho de 2023 . Esta é a premissa de que o jogador sempre considerou a primeira escolha para o seu futuro.

Asensio – Real Madrid, renovação no horizonte

Protagonista apesar do episódio decisivo durante a partida contra o Girona, com o polêmico handebol convertendo o pênalti que impediu o 1 a 1 final, segundo empate do Real no campeonato, Asensio arrecadou até agora na temporada apenas migalhas, tendo acabado de jogar. 88 minutos no campeonato, excluindo períodos de recuperação, o resultado de oito seções do jogo. As coisas não melhoraram Liga dos Campeõesonde jogou o camisa 11 como reserva nos primeiros quatro dias e como titular apenas a partida contra Leipzig, A primeira derrota para os campeões europeus nesta temporada.

“Real Madrid de Ancelotti sim para renovar Asensio”

No entanto, apesar do espaço limitado que lhe foi concedido por AncelottiAsensio é decisivo com celebridades ajuda Rodrygo no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra Manchesterele nunca deixou de pensar que ficar no Real é a melhor solução, colocando todas as outras pesquisas em segundo plano e parece que o clube está convencido disso, assim como o próprio treinador Emilien, que os dirigentes do Real Madrid decidiram abordar o assunto de renovação nas próximas semanas, que pode ser fechada antes de um convite Asensio potencial Globalismo.

Real Madrid, o futuro de Hazard está na balança

técnico da Espanha Luís Henrique De fato, o atacante nascido em 1996 não se deixou perder confiança e quer poder contar no Catar com um jogador com uma mente livre de ideias contratuais. O contrato anterior do Espanyol pode ser o primeiro contrato do Real a expirar em junho e ser renovado, tendo precedência até mesmo sobre as questões mais famosas e emocionantes, como as relacionadas à Perigo do Éden.