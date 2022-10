Arsenal no topo com dedicação de Pablo Maro, United vence West Ham de Skamaka

Londres, Inglaterra) – Arsenal volta ao topo da Premier League Dedicado a Pablo Mar ì, o defensor espanhol dos “Gunners” e emprestado ao Monza foi aquele Um louco o esfaqueou em um supermercado de Milão Ele recebeu alta do Hospital Niguarda após cirurgia nas costas. Temporariamente ultrapassado pela cidade ( vitorioso no dia anterior em Leicester ), e Londres Arteta Eles recuperaram o primeiro lugar (+2 na equipe de Pep Guardiola) varrendo a floresta de Nottingham Na partida válida pelo décimo quarto dia de Liga Premiada . Ele marcou o gol na abertura antes Martinelli o adereço foi gravado por Nelson Ele entrou em campo no meio do primeiro tempo O lugar do saka ferido e selos finais Festa Baseado em Odegaard . “Gunners” gesticulam para o título de Pablo Maro: Antes da partida e depois do gol do primeiro dia, jogadores do Arteta disseram Homenagem ao ex-parceiro Mostrar para câmeras A camisa que o espanhol estava vestindo Até meados da temporada passada em Londres ( Número 22 ).

United volta à vitória: Rashford decisivo para o West Ham

Três pontos importantes para Manchester Unitedquem supera West Ham por Skamka. Em Old Trafford a equipe Bruxa Adolescente Vitória por 1-0 graças a um golo Rashford Quem está em um saco de 38 ‘com a cabeça em uma cruz Eriksen. Para o atacante inglês, este é seu 100º gol com a camisa dos Red Devils. Também presente no proprietário do domínio Cristiano Ronaldo, o que, no entanto, não afeta. final de corrida inacreditávelcom o West Ham várias vezes perto do nível: 83′ DJ economizar Zumaentão 93 minutos antes Dalot Economize em Bowen e, no último segundo, está certo do limite arroz, em que o goleiro espanhol realiza mais um milagre para salvar o resultado. United subiu para o quinto lugar com 23 pontos e voltou a vencer após empate contra eles Chelsea.

Manchester United – West Ham 1-0: estatísticas e resultados