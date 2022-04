Roma, todo esse mundo de amor Gelorusi

Tudo para experimentar. Para cantar e admirar. Gargantas abertas ou em silêncio. olímpico lotado A resposta de hoje à noite para um no domingo, não importa quem eles são chamados Salerno ou Juventus E Bodo ou Barcelona . Coisas pequenas. Será uma fase empolgante de paixão boba. O que torna mais “fazer sentido”, dado o quão diferente é do mundo exterior. Dos afetos desolados e abraços pendurados, das pessoas perdidas e das migalhas escuras, da nova solidão por toda parte e do velho esquecido nos assentos, em um tempo não mais medido, olhos fixos no vazio como os olhos de condores no deserto , por trás das máscaras gastas do uso e dos maus pensamentos.

Vamos viver essa noite “ridícula” e sermos gratos por isso. Quanto tempo vai durar, e quanto tempo vai durar? Roma Olympico nos dias de hoje é a versão atualizada do Um mundo de amor de Gianni Morandi, 1967, meio século, ontem. Essa noite será chamada cada vez mais mundo de Roma. “Há uma grande grama verde onde nascem e renascem as esperanças que se chamam meninos (mas também velhos, mulheres e crianças). Esta é a grande grama de Roma, a grama do amor…” e continua “Um nunca os trai acredita em você, dois nunca os trai acreditam em você, três nunca os fazem chorar, eles vivem em você, quatro não os abandonam, você sentirá falta deles…” fechar com “…quando suas mãos estiverem cansadas, você deixará tudo, e eles agradecerão pelas coisas bonitas.” mensagem expressa que José Mourinho Seria bom fazer o seu. Ele já fez o seu próprio. Sem talvez, ou talvez sim, nem sei quem é Gianni Morandi.

Você sabe, mas você sempre tem que saber. O Olympique de hoje à noite, como domingo, diz isso O futebol encontra sua beleza Sempre que ele não tem medo de mostrar seu coração tribal. Em uma cena estranha e proposital, gostaria de reunir Gianni Morandi, José Mourinho, torcedores da Roma e Walter Sabatini. Peças em tricô e nem sempre percebem o mesmo brilho. o Fãs da Roma Eles são diferentes, se não quisermos dizer especiais. amar Gigi Radice E Carlito Mazzoni, os otimistas Padano e Fomantino de Trastevere, e agora adoram os maravilhosos portugueses. Talvez ninguém tenha sido antes. O que os une? o muito bravo. A ideia de que eles estão passando por isso, mas é como se fosse para sempre. Líderes esclarecidos de um torcedor preferem se associar à vitória, orgulho aos prêmios.

mais sábio entre filhos do lobo Eles sabem muito bem: nessas partes o mundo se ilumina quando você sente que sua equipe e seu líder são as chaves para a mesma vibração. Parte de um monstro que está sempre em chamas para defender seus filhos. ganhar ou perder. Mesmo exagerando, no limite da grosseria. É isso que um torcedor da Roma quer, ele não se importa em vencer, sabendo ou não. Ele quer bestas selvagens que espumam do banco. moIluminado, um dia não deixará de admitir que esta emocionante etapa, entre Salernitana e Bodo, pelo quinto lugar ou quartos-de-final, é a sua verdadeira conquista. Três vezes mais que cada Campeões (o que seria ótimo para brincar), doze vezes mais do que um Liga da Conferência (O que seria bom para ganhar).

o Explosão de Walter Sabatini, um romano dentro de toda a sua vida e vivido por seu filho amado, explode até onde sei e confessa a ira de um amante que se sentiu tão cruelmente cortado de uma planta que sentia ser sua. Suas palavras não diziam isso. Seus olhos diziam isso.