Atlético de Madrid – Manchester City 0-0 nas meias-finais da Champions- Corriere.it

a partir de Paolo Tomaselli, enviado para Madrid

Sem gols retornando ao Wanda Metropolitano, Guardiola passa graças ao gol de De Bruyne na primeira mão. Brawl na final, Felipe foi expulso. A semifinal será entre City – Real Madrid e Villarreal – Liverpool

Dos tempos pré-históricos à corte dos reis da Europa, passando pelo salão do Extremo Oeste. acionado por máquina do tempo Pep Guardiola Saindo de um desafio duplo contra o Atlético del Cholo Simeone também arranhou os para-lamas e as portas espalhadas. Para uma luta massiva no lado fantasma (a polícia entra na frente dos vestiários para acalmar todos)mas com o motor funcionando a toda velocidade e o desejo de se projetar no futuro: ver se a primeira Liga dos Campeões da história do Manchester City pode se tornar uma realidade.

Depois da vitória vá, Decidido pela invenção de Foden e pelo objetivo de De Bruyne, único raio de luz para um jogo envolto na névoa da tática espanhola, os ensurdecedores compatriotas do Metropolitano silenciam um empate que se torna pura agonia na última meia hora, mesmo que a chance mais clara de marcar permaneça: na meia hora da partida . A primeira vez que Gundogan acertou a trave com poucos passos.

A quinze quilómetros daqui no Bernabéu, Após o jogo de ida no União, o campeão da Inglaterra enfrentará o Real Madrid no jogo de volta, como em 2016: os reis de 13 campeões contra a cidade arrogante comandada pelo velho inimigo catalão que não recupera a taça desde 2011 e entregou a primeira final da história do clube contra o Chelsea no ano passado; Sheikh Mansour contra o velho construtor Florentino Perez, que quer a Premier League. Quem passar verá cO vencedor do Liverpool – Villarreal, dado que os encarnados corresponderam às expectativas e venceram o Benfica. Portanto, será um duplo desafio entre Espanha e Inglaterra decidir quem irá a Paris no dia 28 de maio, para jogar em uma copa que já proporcionou entretenimento e emoções em dose industrial até agora. READ Transmissão ao vivo - Roma - Lazio, Sarri: "Sinto muito pelos torcedores. O pênalti para Milinkovic..."

Exceto nesses 180 minutos. As tensões desta noite, com uma bola de futebol pré-histórica Simeone assobiando Guardiola e uma réplica de Cholo (Sempre respeitei meus colegas), à qual se acrescentou a analogia fictícia sugerida pelo escritor inglês John Carlin ontem entre o elenco do Atlético e Sinaloa, em geral, ainda uma das coisas mais emocionantes sobre o duplo confronto onde eles tentaram entorpecer o jogo inglês, mas sem sucesso. Então ele finalmente ataca de maneira semi-histérica.

Após a declaração do jogo de ida, sem tiros espanhóis no espelho dos demais, o enredo do segundo jogo foi idêntico apenas por 45 minutos.

Começa com os apitos para os ingleses de joelhos pelo Black Lives Matter. Simeone joga a carta Lemar para dar um reinício mais rápido E não entristeça João Félix, os 120 milhões de meninos mágicos. Graças aos sessenta mil do Metropolitano, o Atlético subiu no segundo tempo com as mudanças, mas entre as artes que a cidade de outro fenômeno da criança lidou com brilhantismo, há também a defesa, que consiste em posse de bola, sequência alta e movimentos simultâneos. Griezmann tenta pela esquerda do nocaute, mas a bola acaba do lado de fora. O ritmo dos ingleses acelera, os embaralhamentos diminuem, e esses vestidos vermelhos e brancos primitivos começam a surtar à medida que emergem da caverna em massa.

De Paul, Suarez, Coréia, Kona, Carrasco, Coréia tentou novamente (Hassim Ederson no último mergulho.) Gundogan está muito perto. E entre o motim e o outro, entre os aplausos zombeteiros de Simeone e os 12 minutos de recuperação, Gundogan também chegou perto. O místico Guardiola desafiará a ambiguidade do Bernabéu. À sua maneira, um verdadeiro derby. READ Turquia, gols e luta por Balotelli

No outro quarto, o Liverpool empatou 3-3 com o Benfica e foi 3-1 na primeira mão. vai enfrentar o vermelho Villarreal que derrotou o Bayern de Munique.

formações Estes são os perfis oficiais para Atlético de Madrid-Manchester CitySegunda mão dos quartos-de-final da UEFA Champions League (vitória por 1-0 para a Inglaterra na primeira mão). Que será exibido às 21h (TV ao vivo apenas no Amazon Prime):

Atlético de Madrid (3-5-2): Oblak. Savic, Felipe e Reinildo Mandava; Lemar, Marcos Llorente, Cook, Kondogbia, Renan Lodi; Joe Flex, Griezmann. Treinador: Simeone.

Manchester City (4-3-3)Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Rodrygo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, De Bruyne, Foden. Treinador: Guardiola.

Árbitro: Seibert (Alemanha).

Raça A corrida preliminar começou com boas notícias paraAtletico Madrid: A TASS acatou o apelo dos espanhóis e, dadas as graves implicações para a segurança local, reabriu o Wanda Metropolitano a 100%. A equipe de Colchoneros recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte depois que a Uefa decidiu punir o comportamento discriminatório dos torcedores de Colchoneros na Federação, fechando uma seção do Wanda Metropolitano com até 5.000 lugares na segunda-feira. E assim o Atlético recorreu ao Tas e foi banido porque os ingressos já estavam esgotados. A TAS, conforme declarado, deu provimento ao recurso.

deu as boas vindas ao público Apelo vencido tranquiliza técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que explica: Sabemos que estamos enfrentando uma equipe que joga muito bem, tem ritmos altos, transições muito rápidas e consegue se sair melhor em espaços pequenos. Temos o entusiasmo, sabemos que só não basta, temos que colocar o jogo do nosso lado, direcioná-lo para onde podemos fazer a diferença, as palavras não servem de muito, precisamos fazer os fatos e vamos tentar fazer isso desde o início do jogo. Cholo não vai trair o futebol. Não vamos mudar muito a nossa estratégia, temos de tentar fazer melhor do que fizemos na primeira mão e aproveitar as oportunidades que poderemos criar. Precisamos de um grande jogo de todos, estamos muito motivados e tudo pode acontecer. READ Napoli - Benevento 1-5, amistoso: gol do Politano (pênalti) para Spalletti

dados Obviamente, o treinador adversário tem uma opinião completamente diferente Pep Guardiola (que ficou surpreso com o anúncio de Fernandinho de que deixaria o City no final da temporada e não respondeu ao fato): A intenção é vencer a partida. O jogo será diferente da primeira mão porque o Atlético Madrid joga em casa e ganha força através do seu jogo, da paixão dos seus adeptos e da história que carrega consigo. Haverá momentos em que eles serão agressivos e criarão problemas, mas temos que jogar nosso jogo como fizemos nos últimos anos. A mensagem não será diferente do que sempre fizemos. Todas as coisas que preparamos devem ser colocadas em campo da melhor maneira possível. Confio muito nos jogadores. Eu sei como esse mundo funciona. As coisas mudam para cima e para baixo, positivo e negativo. Mas vamos lá para ganhar a partida. “Isso é o que temos que fazer”, disse ele.