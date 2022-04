Caio Jorge voltou ao Brasil? No seu lugar o português é outro muito mais forte

A Juventus está tentando de todas as formas fortalecer o elenco para a próxima temporada, com um novo comprável Caio Jorge.

Quando um time como a Juventus tenta se destacar no mercado, o faz apenas para poder comprar jogadores de alto nível que possam ser considerados campeões absolutos e que sejam capazes de fazer o time dar um grande salto à frente, mas com Cayo Jorge Infelizmente, as coisas não correram bem, embora o Brasil seja a terra de grandes atacantes com um futuro extraordinário.

A América do Sul é um continente maravilhoso e extraordinário que nos últimos anos permitiu o gozo de alguns campeões indescritíveis, tanto que potenciais contratações conseguiram elevar a fasquia das grandes equipas europeias que sempre tentaram comprar os melhores jogadores do continente .

A Juventus neste verão tem sido muito boa em antecipar a concorrência dos rivais para chegar lá Cayo Jorgejogador de extraordinária qualidade e já muito jovem conseguiu mostrar suas grandes habilidades técnicas, com o colegial Santos já conseguindo chegar ao primeiro lugar entre os profissionais na final da Copa Libertadores.

Portanto, os bianconeri foram muito previdentes no verão durante as negociações sobre esse grande talento, é lamentável que durante seu primeiro ano em Turim ele estivesse realmente com o dropper e que tenha sido enviado para a Série A para apodrecer com a equipe B até que ele se machucou.

Sem dúvida, o talento sul-americano foi muito mal administrado, talvez o pior do ano para Allegri, porque quem o viu no Santos sabe muito bem que era um jogador que tinha que lhe dar algum tempo, mas com talento e uma classe disponível que só foi doado para os grandes nomes do esporte.

Seu retorno após uma lesão tão grave é um grande ponto de interrogação e no momento é muito difícil pensar em soluções para o futuro, pois não haverá muitas equipes dispostas a comprar um menino que estará de volta aos campos oito meses depois a lesão. , mas no Brasil ainda há fãs.

A Juventus lamenta o desperdício e nem um pouco, mas isso pode garantir que Madama possa mudar completamente o recorde e colocá-lo em uma potencial troca com um brilhante talento futebolístico do Paulista que na Copa Libertadores provou ser dominante e absolutamente excepcional.

É realmente Rafael Navarroo atacante nascido em 2000 e que a partir desta temporada se tornou titular do Palmeiras, A equipe sul-americana, duas vezes campeã nos últimos anos, que na noite de terça-feira conseguiu vencer por 8 a 1 os bolivianos Independiente Petrolero, com o menino jogando magic poker.

O mais impressionante do brasileiro é o fato de ter conseguido marcar de todas as formas possíveis e, assim, chocar o público e mostrar como a transição da segunda divisão para o futebol brasileiro e internacional tem sido bastante positiva. Resposta.

Rafael Navarro, o quarteto que o lançou no grande futebol

O Brasil é uma terra emocionante para todos os amantes do futebol, porque talvez não haja lugar no mundo onde o futebol seja tão sentido e amado como neste país, com talento nascendo o tempo todo que permite torná-lo mais interessante. Este é um esporte mágico.

Rafael Navarro Ele cresceu dentro do setor jovem de nobres decadentes como botafogo, Mas graças a ele em campo na última temporada, Fugão conseguiu ganhar a promoção com bastante retorno à Primeira Divisão, e graças aos seus 15 gols, ele foi definitivamente o homem extra da equipe.

No entanto, ele não poderia jogar no campeonato nacional mais importante da América do Sul com a equipe carioca, aliás já em janeiro o Palmeiras cogitou comprá-lo e se alguém tiver dúvidas sobre seu talento, podemos dizer com certeza que ele terá que mudar de ideia imediatamente.

no Copa Libertadores Ele foi nada menos que devastador, basta ver como em apenas nove minutos conseguiu marcar um hat-trick com gols completamente diferentes, mostrando-se um artilheiro implacável na área e marcando de cabeça e com vantagem abaixo a do assassino absoluto.

Seu prazer com as armas, gesto típico dos grandes atacantes da história do futebol, e sua força física permitem que ele pareça muito maior que sua altura de 183 cm, o que certamente não permite que ele seja classificado como um gigante, mas isso da mesma forma também lhe garante alguma agilidade e destreza.

Então a Juve está de olho nisso, mesmo que a Verdau seja uma loja cara e sem sentido que não tem intenção de oferecer preços favoráveis, mas pode ficar feliz em saber de um possível retorno a uma pátria Cayo Jorge O que levaria para o time que o fez chorar no Maracanã na final da Libertadores em 2020.

Com Vlahovic isso pode ser concluído, já que os dois fazem do faro no alvo e a capacidade de dialogar com os companheiros uma arma muito importante em seu arsenal e quem sabe Rafael Navarro também não poderá chutar em Torino.