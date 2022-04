Morata quer Arsenal e Milinkovic quer Torino

Depois de uma temporada sem brilho, há vontade de revolucionar a equipe para trazê-la de volta aos mais altos níveis

para TurimAlém da Juventus, as grandes manobras para a próxima temporada já começaram. Primeiro de tudo na saída. Adiante há quase certeza de despedida. resgate Álvaro Morata Não é um projeto viável considerando o valor solicitado peloAtletico Madrid. À entrada, há uma vontade de encontrar um jogador resiliente, capaz de se fazer ouvir na fase defensiva e encontrar facilmente um caminho para a baliza no ataque. O alvo número um é Serge Milinkovic-Savic.

Aula de Morata. Depois de duas temporadas emprestado por 10 milhões por ano, os bianconeri devem pagar US$ 35 milhões aos cofres do Atlético de Madrid para compensar o atacante. No momento, não é uma hipótese viável. É por isso que a disposição do Arsenal em trazê-lo para Londres é levada tão a sério. E o Arsenal está à procura de um atacante, que estará disposto a pagar cerca de 25 milhões de libras (30 milhões de euros) para trazer Morata, um valor que convenceria o Atlético.

Quanto a Milinkovic-Savic, Il Messaggero relatou o desejo do meio-campista sérvio de se mudar para Turim, para a cidade onde mora seu irmão Vanya e para o time onde joga seu grande amigo Vlahovic. Seu sonho pode ser real, mas como o Blanco não indicou sua intenção de contratá-lo, a única alternativa que seria bem-vinda é a Juventus. Seu agente, Kezman, indicou que Sergei é um grande jogador do clube, deixando claro que sua experiência na Lazio chegou ao fim dos créditos apesar do contrato até 2024. Contrapartes técnicas como Rovilla, Luca Pellegrini e Rugani estão na lista. negociações. Lotito não gostou particularmente da hipótese, favorecendo as críticas. As duas equipes que avançaram são o Paris Saint-Germain, o favorito, e o Manchester United. No entanto, a vontade do jogador pode transformá-lo em Turim.