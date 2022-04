‘Manchester United, acordo verbal com Ten Hag’

o Manchester United Eles chegaram a um acordo verbal com o atual técnico da Ajax Eric ten Hag . Será o segundo O atleta sucessor Ralph Rangnick No banco do clube inglês. O holandês, por algumas semanas, foi despontar como candidato para suceder o ex-técnico do Leipzig superior à concorrência Pochettino E Lopetegui E Luís Henrique . Convencer a administração a apostar nele seria sua visão para o clube. Para assinar um contrato de quatro anos. Deve ser anunciado na próxima semana, imediatamente final Copa Holanda contra o PSV Eindhoven .

Van Persie poderia ser seu assistente

O técnico do Lancer quis minimizar o fato de que está prestes a se mudar para Old Trafford. Estas são as declarações Bruxa Adolescente para ESPN: “Estamos ocupados com treinos e jogos. Assim você mantém o foco corrida. Eu quero falar sobre fósforos E não sobre outras coisas e se você teve ou não conversas. Eu não vou comentar sobre esses itensEntre os potenciais assistentes do holandês no banco demônios vermelhos Também mostrará o nome de um de seus ex-cidadãos UnidosE Robin van Persie.