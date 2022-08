“A qualificação continua a ser o limite para a nossa moto” – OA Sport

Miguel Oliveira fechou o MotoGP Silverstone Tour na primeira metade do grupo. Sexto lugar sob a bandeira portuguesa, protagonista numa prova justa com uma KTM ainda em dificuldades face aos concorrentes diretos.

O centauro da empresa austríaca informou à imprensa sobre os microfones “Speedweek.com”. “Foi uma boa corrida, tivemos um ótimo fim de semana no geral. Não podíamos fazer mais, depois da qualificação, entendemos qual era a nossa situação.”

O jogador de 27 anos continuou:Pouco antes do final, estava convencido de que poderíamos ter feito um trabalho melhor se não tivéssemos largado em 13º da grelha. Nossas sessões de qualificação ainda são limitadas, mas de qualquer forma estou feliz com o último 6º lugar. Tudo isso nos permite começar bem o segundo semestre do ano.”

O cidadão de Praga concluiu seu discurso dizendo:Acho que a chave para o sucesso foi que tentamos o pneu traseiro sólido no aquecimento. Até então, ainda tínhamos algumas dúvidas sobre qual escolha fazer à luz da corrida. Sabíamos que este composto funcionava bem para nós.”

