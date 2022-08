Veja quantos jogos o goleiro perderá

Turim – Outra telha atinge Juventus Via Massimiliano Allegri, perdeu por 4 a 0 para o Atlético de Madrid no último amistoso antes de estrear no campeonato e lutou com Nova lesão grave . depois da perda Paul Pogba Ao lado de Di Maria, grande craque no mercado da Juventus, o técnico agora também vê parada Wojciech Szczesny .

Boletim Médico

goleiro polonês “devido ao inconveniente Aviso no final do primeiro tempo da partida do Atlético de Madrid Lemos em uma nota da Juventus – Eles passaram por exames radiológicos esta manhã em J | Médico que evidenciou a presença de um lesão de baixo grau músculo adutor longo da coxa esquerda; Seu apelo competitivo levará cerca de 20 dias.”. Grande problema para Allegri, que terá que dispensá-lo Chisney Em sua primeira partida no campeonato em agosto contra Sassuolo Em seguida, em partidas subsequentes com Sampdória e RomaEsperando recuperá-lo mais tarde no desafio especiarias No quarto dia.