Roma, Matic: “Senti o calor dos adeptos, estamos prontos para as próximas batalhas” – Sport

ROMA, 8 de agosto de 2022 – Falta menos de uma semana para o início do torneio e Roma Ele terminou sua rodada de amistosos com uma vitória por 5 a 0 sobre ele Shakhtar Donetsk . Nos portões é a primeira aparição contra um Salerno que é um jogo muito aguardado para entender como Gelorossi será formado no futuro José Morena ou. Muitas coisas mudaram em relação à temporada passada, e o mercado português deu um dos seus fiéis, Nemanja Matic .

Atmosfera olímpica

Ex-jogador em Manchester United Ele sempre jogou nos níveis mais altos, mas a atmosfera olímpico Ele também ficou impressionado, como afirmou em entrevista à Roma TV: “Estou muito feliz por ter jogado aqui, é um grande estádio. Na frente de nossos torcedores, estou feliz com a vitória. Eu sabia que todo o estádio estar esgotado. Ouvi a paixão e o calor dos fãs, isso é ótimo. As expectativas são altas. E tentaremos não decepcioná-los. Sabemos que eles esperam que vençamos todos os jogos e tentaremos fazer o nosso melhor Eu posso prometer a você. Você.

Pronto para estrear

teste contra Shakhtar Deixei sentimentos positivos para a temporada que se aproxima de nós. lá Roma Ele foi fortalecido com iscas de alto nível e está pronto para disputar os primeiros lugares do ranking e também chegou ao Liga Europeia . uma palavra automático que testemunhou falando sobre todo o grande trabalho feito por seus colegas no centro de treinamento: “Trabalhamos duro todos os dias. Acho que a equipe está pronta para o próximo jogo contra o Salernitana. Esperamos um jogo difícil, mas somos uma equipe muito forte . E acho que estamos prontos. Acho que estou pronto, trabalho duro todos os dias. Junto com meus companheiros de equipe, estamos prontos para as próximas batalhas e faremos tudo ao nosso alcance para deixar nossos fãs orgulhosos.”

