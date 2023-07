Ducati inaugura uma nova era em Espanha e Portugal ao lado da Volkswagen

A Ducati e o Grupo Volkswagen España Distribución anunciaram esta A subsidiária espanhola do Grupo Volkswagen passará a ser o importador oficial da marca Ducati em Espanha e Portugal – Exceto Ilhas Canárias – A partir de 1º de janeiro de 2024. A apresentação decorreu em Madrid, num evento que contou com a presença de Claudio Domenicali, CEO da Ducati Motor Holding. Francesco Milecia, vice-presidente de vendas globais e pós-venda da Ducati; Francisco Pérez Botelho, Diretor do Grupo Volkswagen España Distribuição; e Carlos T. López Panicello, Diretor Geral da Ducati para Espanha e Portugal.

Aconteceu

Mais de uma centena de convidados compareceram ao evento, incluindo mídia setorial e corporativa, executivos das empresas do Grupo Volkswagen na Espanha, da Associação Espanhola de Automobilismo (Anfac) e do setor de duas rodas (Anesdor). Várias motos da linha foram mostradas para a ocasião, incluindo a Multistrada V4 Rally e a Scrambler® Icon e Streetfighter V4 S, uma seleção de roupas e acessórios da Ducati e a réplica da Desmosedici GP23 pilotada pelo campeão mundial de MotoGP Francesco Bagnaia.

Durante a conferência de imprensa Grupo Volkswagen España Distribución Presidente Francisco Pérez BotelhoEle agradeceu à Ducati e ao Grupo Volkswagen pela confiança na empresa. “Oferecemos uma oportunidade excepcional para continuar a crescer como empresa e trazer a Ducati para uma nova era no mercado ibérico”. ele adicionou.

intervenções

Diretor Geral da Ducati para Espanha e Portugal, Carlos T.López PaniselloEle disse que as prioridades estratégicas da marca se concentrarão em fortalecer a posição premium da marca e colocar cada vez mais os entusiastas no centro. Ele também antecipou o objetivo comercial de tornar o mercado ibérico a segunda Ducati mais importante da Europa.

Claudio Domenicali, CEO da Ducati Motor HoldingA conferência de imprensa concluiu destacando o momento excecional que a marca de motos atravessa, tanto no plano financeiro como no desportivo, tendo afirmado: “A colaboração com o Grupo Volkswagen España Distribución nos dará a oportunidade de criar uma relação ainda mais próxima com nossos entusiastas na Espanha e em Portugal, graças à presença significativa da empresa no mercado, sua equipe de profissionais, inovação e digitalização de seus serviços”.

Domenicali também aproveitou para agradecer a Desmotronatual importador que terminará as operações com a Ducati no final de 2023, pelo trabalho desenvolvido em conjunto nos mercados espanhol e português ao longo de mais de 20 anos de cooperação.

Assim como a Ducati está integrada na estrutura internacional do Grupo Volkswagen sob a liderança do grupo de marcas liderado pela Audi, a empresa de motocicletas reportará à divisão Audi do grupo espanhol Volkswagen, já que existem importantes sinergias entre as duas marcas que serão desenvolvidos nos próximos anos. López Panicillo se reportará ao Diretor Geral da Audi Espanha, José Miguel Aparicio.