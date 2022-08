Copa da Itália: resultados de hoje, 7 de agosto

Gytkjaer acerta a partida com Frosinone no final. Demasiado pesado 1-4 para os homens de Cioffi, afundados por Cheddira. Mihaila e Camara eliminam Salernitana. Veneza é devastada pelo vírus Covid, distrito de Marche ri em recuperação

Um domingo quase perfeito para as equipas da Serie A na Taça de Itália: três dos quatro jogos programados da 32ª Taça Nacional foram premiados com equipas do Torneio de Aprendizagem. Salernitana cai em Arechi sob os golpes de Parma Mr. Pichia (2-0): decisivo, no segundo tempo, gols Camara (que entrou em campo por alguns segundos) e Mihela. Após os sucessos externos de Barry em Verona (1-4: Shdira elimina Cioffi) e Ascoli em Veneza (2-3: Fontana acertou na recuperação após o empate de Mickelson aos 89 minutos), Monza também está arriscando uma piada em casa. E no U-Power Stadium, contra o Frosinone di Grosso, a categoria por equipes vale apenas na final (3 a 2): Brianza da dupla Berlusconi-Galliani, recém-promovido a A, fechou o primeiro tempo em vantagem (pênaltis Valoti e Caprari), mas dentro de quatro minutos, no início do segundo tempo, eles foram colocados juntos por Haoudi e Kone. E só aos 83 minutos, no extremo, fecharam contas graças ao selo do suplente Gytkjaer.

Monza Frosinone 3-2 – Uma distância de 1′ para algumas novas contratações com os lombardos: Stroppa classifica os proprietários Cragno, Ranocchia, Marlon, Birindelli e Caprari (fora de Pessina devido a desconforto físico, enquanto Sensi joga na última meia hora). Grosso preferiu o 4-2-3-1 com Moro, o ex-Catânia, o único atacante. Os anfitriões fecham o primeiro tempo com dupla vantagem, graças à calúnia defensiva do adversário. Aos 25′ Valoti altera o pênalti pela interferência imprudente de Kone em Birindelli (isoladamente). Logo em seguida, aos 26′, Cragno defende direto para Kony. E na final, aos 43 minutos, Caprari marcou mais um pênalti, após falta de Oyono sobre Valotti quase na linha de fundo. Ao retornar dos vestiários, a partida de repente mudou de cara e inércia. O segundo tempo começa com o gol do visitante, que foi marcado de longe (graças ao desvio de Ranucchia) por Haudi (52). Menos de cinco minutos e o lance é feito: Connie Burns Barberis, compensa o erro anterior e assina 2-2 (56 minutos). Para determinar a partida no último suspiro são os novos poderes enviados por Stroppa. Sinal de Colpani para Gytkjaer (83′): O dinamarquês, do centro da área, correu para matar Turati, dando à equipe do presidente Berlusconi o 16º lugar contra a Udinese. READ Milão está no vermelho, mas Ibrahimovi abre restaurante | Liga

Salernitana – Parma 0-2 – No 3-5-2 de Nicolas, a dupla atacante é formada por Ribéry e Butheim (nova assinatura norueguesa), favorecidos por Bonazoli; Enquanto Pecchia, em sua primeira aparição oficial no banco, conta com Man, Bernabè e Mihaila atrás do Inglese. A primeira parte segue pelos caminhos do equilíbrio: ambas as equipas tentam mas sem riscos especiais para os guarda-redes, Sippy e Chichizola. No segundo tempo ilumina a partida. Aos 50′ Mihaela entra na defesa adversária e chuta no meio. Na evolução dos cantos, Romagnoli acertou a trave na porta de Salernitana (57′). O alvo está no ar. E nos 60′, à beira do impedimento, o recém-entrado Camara (2002 em campo a partir dos 59 minutos) deposita na rede, conclusão de Bernabé inicialmente rejeitada pelo Sepe. Nicolas responde jogando a carta de Bonazzoli. Aos 64′ solo serpentino em Sohm: Sepe diz não à costa da Suíça. Salernitana tenta responder mas o golo ainda é do Parma, com Mihaela que aproveita o ressalto e dobra (74). Nos 80′ Gyomber toca sua cabeça 1-2 possível. Dali até o apito triplo (7 minutos de recuperação) o Parma tenta sofrer o mínimo possível e depois pegar o passe para a 16ª final contra Barry.

Verona 1-4 Bari – Giallobl é imediatamente perigoso no 4º com Henry. Os homens de Minani defendem-se, mas aos 15 minutos Lasagna dá vantagem ao anfitrião: Lazovic desliza para a esquerda e o habitual Henry cabeceia que Capriel defende mas o antigo avançado da Udinese nos ressaltos. Aos 23′ Ceccherini teve que sair devido a lesão, Magnani o substituiu. Os visitantes não desistem e tentam recomeçar, encontram o empate aos 29 minutos com a liderança de Folorencio: o mais rápido de sua equipe no rebote de Montepo após a tentativa de Chidera. Aos 43′ vem em duplo vermelho e branco. Benedetti contra-atacou, e mais uma vez Shdira bate Gunther e não erra na frente do goleiro. Na recuperação de Henry e Lasanha do primeiro tempo preocupam o goleiro adversário, e ele está pronto. Mais uma chance aos 48 minutos para Barry, Maita começa muito bem na distância de Montepo. Não paramos um momento em Bentegodi. A equipe de Mignani mostra na vantagem com Cheddira, aos 49 minutos, a reação amarela e azul com um belíssimo chute de Faraoni que Caprile defendeu. Eles gastaram apenas dois minutos e Hongla aterrissou na área de Maita, imediatamente se foi o atacante nascido em 1998, assinando a dobradinha pessoal. O grupo de Cioffi tentou responder e aos 55 minutos Henry acertou a trave após toque do goleiro. Escuridão para o Verona: Aos 69 minutos, Varone recebeu um cartão amarelo, depois reagiu mal e recebeu o vermelho. Os convidados se espalharam e aos 78 minutos Shdera marcou o quarto gol. No dia 16 lá vai Alpari. READ AO VIVO Calciomercato, todas as notícias do dia anterior

Veneza – Ascoli 2-3 – Partida imediatamente complicada para Javorcic: treze grupo perdido devido ao Covid. Na defesa estão Remy e Baudouin das classes ’03 e ’04. Pecile tentando 9′ em seu primeiro tiro, ele não fez nada. Só então os convidados jogam na primeira fração. Lungoyi coloca a defesa adversária em apuros, mas seu melhor trunfo é o oval. Ele corre pelo flanco e cria perigos: aos 24′ Dionysey avança na área, e o juramento tenta salvar seu Goronin. O golo que abre o desafio é de Saric aos 35 minutos: ao desenvolver um pontapé de canto que recebe de Caligara com um pé esquerdo muito forte, entram os anfitriões. Venezia tenta responder no segundo tempo sem incomodar os convidados. Aos 70′ é a nova entrada de fuga de Ciceretti pela ala direita, servindo no centro para o bis de Falzerano. Tudo muda nos últimos cinco minutos da partida. Aos 87′ Mikaelsson aproveita um desagradável aumento de Leali e diminui a diferença. Mais uma vez, o atacante islandês recebe a classe 04 de Novakovic e uma bola que bate o goleiro: empata aos 89. O centro da área capotou Goronin, também graças a uma virada de Bowdoin. Ascoli ganha, mas que esforço.

