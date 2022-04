Ganhos de Capital, Solicitações do Procurador da FIGC. Transmissão ao vivo da notícia

É difícil estabelecer critérios objetivos para avaliar um jogador e assim determinar se o ganho de capital é real ou fictício. É o que resulta do julgamento que decorre em Roma perante o Tribunal Nacional da Associação de Futebol. Obviamente, o ponto alto do primeiro dia de audiências foi a acusação com Pedido de decisão do Ministério Público Federal que levou 11 clubes e 61 diretores a julgamento por irregularidades administrativas: eles supostamente alteraram seus orçamentos por meio de ganhos de capital inflacionados. Por isso, a mão do Ministério Público foi muito pesada, mas também levando em conta as muitas variáveis ​​envolvidas no assunto em questão. No entanto, o promotor Chenet deixou claro que não é um fator atenuante. Multas às empresas, interdições aos administradores ou membros dos vários órgãos envolvidos.

Ganhos de capital do caso, pedidos do promotor em detalhes

A Juventus foi a mais afetada. você perguntou doze meses da inibição à Andrea Agnelli16 meses e 12 dias para Parachi8 meses contra Nedved E ArrivabeneE 6 e 20 dias para Krupeni. Uma multa de 800.000 euros para o clube. 392 mil Peça euros em vez disso Nápoles E 11 meses e 5 dias após a destituição de seu presidente De Laurentiis. multas também Génova, Sampdoria e Empoli320, 195 e 42 mil euros, respetivamente. Por outro lado, a situação em B é diferente Parma e Pisa Quem pode dar um suspiro de alívio. Para eles, o crime em questão era mais pesado: ganhos de capital para obter a licença e, assim, participar do torneio, cobrança que também poderia levar à penalização de pontos ou exclusão do torneio. Mas, no final, o autor exigiu apenas o pagamento de uma multa. O arranjo atual de B não mudará. O segundo dia de audiências com as defesas da Juventus, Napoli, Samp Genoa e Parma, e se os tempos forem respeitados, a decisão do Tribunal de Primeira Instância já é esperada para sexta-feira.

