O segredo do renascimento de Kolosevsky com Conte? Dieta rigorosa “Lukaku”

aniversário Diane Kulusevsky com uma camisa Tottenham Está lá para todos verem. Desde que o sueco “pisou” a Premier League em fevereiro passado, ele marcou 3 gols e 6 assistências em 11 partidas. direção oposta Comparado com sua versão com a Juventus Com dois gols (entre Serie A e Liga dos Campeões) e três assistências em 27 partidas no total, a maioria como substituto, fora das tabelas iniciais. Massimiliano Allegri .

O motivo do retorno da ex-Juve Kulusevsky ao Tottenham

Com Conte, Kulusevsky é titular permanente e, longe dos números e sua importância, parece completamente imerso no jogo e na mentalidade do novo treinador. Antonio Conte, que, aliás, anunciou recentemente que já “queria” naquela época o Inter. O técnico do Salento parece ser o principal responsável pelo excelente desempenho do ala, na rede (e na assistência) na vitória final do time por 4 a 0 sobre o Aston Villa, em Birmingham, resultado que levou a Ele derrubou o Tottenham na Liga dos Campeões.

Conte, para Kolosevsky a mesma dieta que Lukaku

E de acordo com o Daily Express, há um segredo, um ponto de partida para este renascimento. impor o mesmo Romelu Lukaku No Inter: dieta rigorosa. De fato, Conte agora é notório, tanto na Itália quanto em todo o Canal (o que nunca é um aspecto fácil nessas partes) por impor dietas bastante rigorosas, capazes de fazer com que seus jogadores tenham o melhor desempenho. No caso de Kulusevsky, assim como o atacante belga no experimento Nerazzurri, doces e bebidas açucaradas foram totalmente proibidos. A “imposição” que, obviamente, joga bem com o sueco na classe de 2000, e que realmente parece em termos de interação e golpes técnicos um jogador diferente do jogador visto em um ano e meio com a Juventus.