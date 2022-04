“Formações erradas, De Laurentiis está frustrado.”

Há um grande descontentamento no ambiente Nápoles Depois de uma derrota ruim contra Fiorentina. Muitos acreditam que este erro pode representar uma Adeus campeonato de luta E também Spalletti Ele não descartou algum pessimismo no final da partida, descrevendo a derrota para Viola como uma possibilidade. Árbitro do campeonato.

Assim, o treinador toscano volta a ser o centro das críticas não só pelas suas escolhas de formação, mas também pela forma como comentou a derrota, para alguns talvez um pouco. muitíssimo.

Foto: Getty Images – Luciano Spalletti

Corbo: “Spalletti não pode cobrar da equipa, prefiro Dionísio e o italiano”

durante a transmissão Três vezestransmitido em TeleArepórter de República Antonio Corboque não se poupou de criticar publicamente Spalletti sobre esses dois pontos de vista.

Abaixo está o que foi relatado por nós Conselho Editorial:

“Derrota total? Formações erradas serão ainda piores! Pelas suas declarações, parecia que o Milan venceu por 8 a 0 em Turim, Usa muito imagens redundantes Como o Vesúvio por dentro. Ele pensou em não entender mal as formações Ou não. Spalletti estava insuportável ontem, outro treinador teria nos dito para não desistir e lutar até o fim.”

“Ontem em seu treinamento houve um contradição Emocionante: Fez um meio-campo de rebatidas, mas depois aproveitou bastante as bolas longas. A deficiência de Maradona? não pode ser explicado. A verdade é que o Napoli está entrando no campo de exaustão, e parece estar mais focado fora de casa. para mim Spalletti não sabe como baixá-losprefiro os verdadeiros treinadores que sabem carregar a equipa numa semana como Dionísio E italiano“.

“Tenho motivos para acreditar que De Laurentiis fiquei muito frustrado. Eu amo futebol e sem dizer Ele quer ganhar o Scudetto Para escrever seu nome na história ao lado Verlino. Acho que ele ficou desapontado porque sempre vê os mesmos erros. O árbitro como um todo é positivo, mas não está satisfeito com a partida contra ele FiorentinaFoi uma tarde triste.”