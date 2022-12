Um indiciamento foi solicitado para Juventus, Agnelli e outros 11 suspeitos

O Ministério Público de Turim apresentou pedidos de acusação Juventusentendida como pessoa jurídica, Andrea Agnelli e outros 11 suspeitos Como parte da investigação Prisma. O pedido, mais precisamente, além do clube e do agora ex-presidente da Juventus, é do ex-vice-presidente Pavel Nedved, Fabio ParaticiMarco Re, Stefano Bertola, Stefano Serrato, Cesar Gapaccio, Maurice Arrivabenee Francesco Roncaglio, Enrico Villano, Stefania Bochetti e Roberto Grossi. Em vez disso, os nomes de Paolo Picati, Nicoletta Barracini e Silvia Lerici foram removidos. O Ministério Público também desistiu do recurso contra a decisão do juiz de instrução de não aprovar medidas de prisão preventiva: Procuradores já haviam pedido anteriormente que Agnelli e outros executivos fossem afastados do cargo, levando-o a arriscar aprovar mais um orçamento distorcido (repetição do delito), demanda que fracassou com a renúncia do presidente e da diretoria.