Cristiano Ronaldo, Al-Nassr oferece 200 milhões por ano: notícias do mercado de transferências

Do Catar à Arábia Saudita O futuro de Cristiano Ronaldo Pode não ser muito longe. fisicamente e temporalmente. Tentar os portugueses com a oferta faraónica seria na verdade Vitória time de Riad, capital da Arábia Saudita, comandado pelo ex-jogador da Roma rudy garcia Também entre suas fileiras está Ospina, ex-goleiro do Napoli. 200 milhões de euros por temporada (a maioria dos quais representam receita comercial) por dois anos e meio As cartas que os árabes colocaram na mesa para tentar convencer CR7 de que, após rescindir o contrato com o United pouco antes da Copa do Mundo, busca um novo arranjo, mas não é fácil.

Ronaldo para toda a vitória ainda está sem decisão

Então a oferta está aí. Mas a resposta ainda é inquestionável, ao contrário do que está circulando agora, especialmente da Espanha. Ronaldo certamente avaliaria a proposta, Mas ele terá tempo para tomar uma decisão e avaliar especialmente os aspectos sensíveis dela Direitos de imagem. Em todo o caso, a oferta de vitória é a única oferta recebida pelos portugueses neste momento Após a decisão de se separar do United, e o caminho para um torneio menos competitivo do que as principais ligas europeias, mas muito atrativo economicamente parece ser o mais provável neste momento para o seu futuro. Outra hipótese, que já se temia, é a hipótese do Mls, mas mesmo nessa frente, neste momento, há muitas palavras mas nenhuma oferta concreta. É por isso que, no final, Al-Nassr e a Arábia Saudita podem representar seriamente o próximo passo em sua carreira sem fim, sempre em busca de recordes. Mas antes, há outro sonho a realizar: ganhar o que lhe falta, o Mundial com Portugal.