O número chocante que a Juventus queimou em cinco anos

Juventus, números chocantes

Na verdade, as perdas totais 612,9 milhões nos últimos cinco anos Com cerca de 700 milhões de caixa queimados. A quantidade de salários, que atingiu uma altura, pesa muito 300 milhões Na temporada 2017-2018. Após a chegada de Ronaldo, a situação piorou e ele chegou a um 398 milhões Na temporada 2019-2020 com a única operação CR7 Que, entre salários e honorários, custaria à empresa mais de 300 milhões nos próximos quatro anos, com um peso anual de 86 milhões. Para focar tudo havia também um pandemia de doença de coronavírustotalmente inesperado e prejudicando seriamente uma situação já complicada.

Juventus, derrotas todas as temporadas

A primeira temporada que trouxe prejuízos, após três anos consecutivos de lucros, foi exatamente a temporada 2017-2018 19,2 milhões no negativo. Então o número cresceu exponencialmente ao longo dos anos: 39,2 milhões em 2018-2019, 89,7 milhões Em 2019-2020, 209 milhões em 2020-2021 e bom 254 milhões ultima temporada.

Juventus, mais de meio bilhão em aumento de capital

Os números que levaram ao poço Três aumentos de capital em dez anos. O primeiro isqueiro em 2011 (de 120 milhões), então recapitalizado de 300 milhões em 2019 e desde então 400 milhões Em 2021: Total 820 milhões a mais.