Portugal não vai longe, Ronaldo pratica um desporto que faz sozinho

CR7 há muito se tornou um dos alvos favoritos do ex-jogador de futebol que, enquanto Bobo TV liga para Rai, não se nega e mais uma vez perde o golpe.

Antonio Cassano fala sobre Ronaldo e Portugal durante a chamada da Bobo TV no Al Rai.

Sem medo de provar que está errado. Antonio Cassano Tome a palavra imediatamente quando Daniel Adani Ele oferece “chamas” e deixa uma delas explodir na ligação usual da Bobo TV para Rai por ocasião da Copa do Mundo. Ele é como um dragão, espirais de fogo estão fervendo dentro dele e desta vez – após a seleção Richarlison do Brasil “Peppa” – sopra em Portugal ele sentou Cristiano Ronaldo.

CR7 há muito se tornou um de seus alvos favoritos e quando essas palavras contundentes chegaram aos seus ouvidos, ele respondeu Enviando quatro mensagens muito longas. O que ele escreveu? Ele não gostou daqueles julgamentos sobre ele, sua idade e sua carreira que estava (e ainda está) indo para o pôr do sol de acordo com o ex-talento de Barry Vecchia. FantAntonio falava dele como um capa de Andrea Pirlochamou de “Erro da Juventus” Aqueles que se enfrentaram com ele e estragaram a reivindicação golpista Só existe um Ronaldo… não o ex-Real Madrid, mas o ex-fenômeno.

Acusação de Cristiano Ronaldo pouco antes da partida da Copa do Mundo contra o Celeste.

Recentemente, às vésperas da Copa do Mundo no Catar, ele foi mais afiado contra o ex-Manchester United. A reviravolta em sua temporada em Old Trafford o levou a fazer uma sugestão honesta a ele: ‘Pegue a Copa do Mundo e desista’. a razão? Claro: embora ainda estivesse intacto, não era mais o que costumava ser. “A certa altura, porém, alguém como ele tem que se amar”, disse Cassano novamente na Bobo TV. “Se não aguenta mais, tem que calar a boca. Ele ganhou tudo, foi um fenômeno, ele ganhou muito… Mas isso é o suficiente por agora.”

É fácil e fácil, sob esta luz, imaginar o que o pensamento poderia ter sido expresso ao vivo à margem de um dos dias da Copa do Mundo em que Inglaterra, Holanda, Senegal e Estados Unidos se classificaram para as oitavas de final. E, sobretudo, depois da difícil vitória que teve dois dias antes contra o Uruguai, valeria pelo menos um empate.

Comemoração “errada” de Cristiano Ronaldo: o gol contra o Uruguai foi creditado a Bruno Fernandes.

“Ele não merecia vencer – disse Cassano -. Concordo com Lele (Adani, ed.) quando ele diz que viu baixa qualidade em campo. Digo baixa qualidade também de Cristiano Ronaldo… É um problema porque muitos estão jogando bem em Portugal então o CR7 chegou e está praticando um esporte que só…”. Até onde pode ir a seleção lusitana? “Isso me dá a impressão de que não chegou ao fim.”.