Aberto da Austrália, Sinner jogará contra Rublev nas quartas de final. Russo: “Estou com problemas…”

será Andrey Rublev desconto para Yannick Siner No Quartas de final SubordinarCampeonato Aberto da Austrália. O tenista russo, número 5 do mundo, eliminou o ídolo de seu país Alex de Minaur Depois de uma longa batalha 5 de setembro (6-4, 6-7, 6-7, 6-3, 6-0). Vinte e seis anos, nascido Ele voaEle ganhou 15 cargosincluindo o torneio Masters 1000 em Monte Carlo durante 2023. Antes de seguir para os Grand Slams que abrem a temporada do Grand Slam, Rublev venceu o Hong Kong O que levou ao aumento de seus ganhos profissionais US$ 21,65 milhões.

Na temporada passada, Sinner e Rublev se enfrentaram duas vezes. Nas semifinais A VienaOnde a equipe do Tirol do Sul venceu por 7-5 e 7-6, nas oitavas de final Você costumava me amar. Ainda na Flórida, o tenista italiano venceu em dois sets (6-2, 6-4). No total Sinner foi um sucesso Quatro em seis cara a cara. Os únicos gritos de Rublev vieram quando Blue recuou 2022 Nas oitavas de final Roland Garros E em 2020 em Viena.

Com muito sarcasmo (e talvez um pouco… mitoAliás, o russo comentou assim o seu próximo adversário após a vitória sobre De Minaur: “Jannik é outro jogador que teve Temporada irreal No ano passado e resultados realmente surpreendentes este ano. Ele me bateu da última vez e não sei o que dizer: Parece que estou com problemas.”. Depois de bater Karen KhachanovaSinner se concentrou em elogios para Público australianoEle brincou sobre a possibilidade de conhecer o ídolo da família D Minaur nas quartas de final: “Nesse caso o ambiente não seria muito adequado para mim…” brincou. Foi diferente.

Agora Sinner está pronto para jogar suas cartas contra os russos. Quem vencer o desafio terá então que enfrentar um deles Noel Djokovic E Taylor FritzQue se enfrentará nas outras quartas de final no lado esquerdo do sorteio do Aberto da Austrália. Sinner chega às quartas de final sem perder nenhum set: contra os holandeses Boutique Van de Zandschulp E Jesper de Jong, no topo da semente no. 26 Sebastião Báez E para Khachanov ele deixou apenas um total 34 partidas.

A trajetória de Rublev foi diferente: teve que enfrentar uma primeira partida difícil contra o Brasileiro Thiago Siboth Selvagemvenceu-o em 5 sets e depois derrotou Christopher Eubanks E Sebastian Korda Em três sets, antes de Jamal jogar 4 horas e 14 minutos Contra de Minaur. Total gasto em campo? Onze horas e 40 minutos. Em vez disso, Sinner chega às quartas de final com 8 horas de jogo atrás. Na prática, há um jogo a menos, ainda que difícil. Na noite entre terça e quarta, tudo isso pode ter importância.