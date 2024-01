Libano não é suficiente, derrota italiana

Após a vitória clara sobre Malta na partida de abertura do torneio Itália sofre dura derrota contra Portugal no dia seguinte. Bolini, a Azzurra, rompe o impasse com… libanês (Eles foram posteriormente expulsos) Mas eles vêm Sobrecarregado no segundo tempo O placar final foi 5-1. Recuperado direto De desafio.

20h05

Itália, agora o jogo contra a Polónia é decisivo

Após sua primeira vitória, A Nocaute forte Na segunda partida: Será portanto decisivoÚltimo jogo contra a Polônia Para passar o grupo A.

20h01

90'+5 – Acabou, o nocaute é muito difícil para a Itália

um resultado tão pesado Para música blues SelosQuem perdeu na segunda partida do grupo Campeonato Europeu Sub-19. Um jogo condicionado à expulsão libanêsque abriu caminho para Portugal Com ok Cinco gols Na segunda metade.

19h56

90' – Portugal se espalha, agora 5-1

A Itália já está mentalmente fora do jogo, com os lusitanos afastados por um golo Gonçalves.

19h54

88' – Booker Portugal, Félix marca

Os portugueses terminaram a partida com um placar Pesado: Hugo Félix A pontuação final 4-1.

19h49

83' – Portugal ainda é perigoso

Arrepios para Mastrantoniocom os portugueses a aproximarem-se várias vezes Quarto gol. A partida foi afetada pela expulsão e agora só aguardamos o apito final.

19h41

75' – Itália tenta responder

Azorini em Depois de você Para sair de uma situação muito complicada, dois gols a menos e um homem em campo.

19h34

68' – Gol de Portugal, hat-trick de Gabriel Bras

Os lusitanos atacam e marcam novamente: Gabriel Brás Pontuação 3-1.

19h29

61' – Primeiras alterações para a Itália

dentro Esposito e AmatucciFora Turku e Beselli.

19h25

57' Portugal faz o gol e Gustavo Sá faz o gol

Os Lusitanos preparam-se Beneficie-se explorando a superioridade numérica:Dr.Inspiração em tempo real Gustavo SA Por 2-1.

19h19

52' – Portugal é perigoso

Os portugueses aproveitam Superioridade numéricaenquanto oItália Ela é forçada a se defender.

19h11

46' – início do segundo tempo

O desafio recomeça entre Itália e Portugal: Partimos novamente do placar empatado.

18h55

45+7 – Fim do primeiro tempo: Portugal – Itália 1-1

Apito final aos primeiros quarenta e cinco minutos: Portugal e Itália na primeira parte com resultado de 1-1.

18h54

45+6 – Félix é perigoso

Portugal fica perto de chegar à vantagem por intermédio de Félix, que preocupa Mastrantonio à entrada da área: o guarda-redes italiano faz defesa.

18h47

45' – Seis minutos de descontos

A partida continua até os 96 minutos: são concedidos seis minutos de acréscimo.

18h45

43' – Vermelho para os japoneses: Itália com dez jogadores!

A ingenuidade do Libano que entra em Gustavo Sá com Cotovelo alto e ele é expulso Pelo diretor da corrida. Itália tem dez.

18h44

42' – Amarelo para Ribeiro

Primeiro cartão amarelo para Portugal: Ribeiro fez forte intervenção no meio-campo e o árbitro expulsou.

18h37

35' – Portugal empata

Uma bola perdida da Itália na entrada da área libanêsPortugal Aproveite e comece de novo. Ribeiropulsando a dois passos de distância Mastrantonio: 1-1.

18h35

33' – Portugal acelera o ritmo

A Itália recua e tenta retomar o jogo rapidamente: Portugal parece ter o controle da partida.

18h29

26' – Pausa para relaxamento em campo

A partida foi interrompida para que os jogadores de ambas as equipes pudessem sentar-se no banco.

18h27

25' – Mastrantonio salva o placar

Mais uma boa jogada de Esteves, que cruzou para o meio pela direita: Gustavo Sá marcou o primeiro golo, mas encontrou resposta do guarda-redes da Roma.

18h23

21' – Portugal é perigoso

Ribeiro voa para Destar e serve Borges, que corta da esquerda em direção ao centro da área: o atacante erra por pouco o passe do companheiro.

18h15

13' Chances de ambos os lados

Em primeiro lugar, Portugal tornou-se perigoso quando Esteves, que lançou Félix, correu: o seu remate acertou na defesa dos Azzurri. Na recuperação, grande jogada de Kolyusho, que foi parado a poucos centímetros do gol.

18h11

8'- Reserva libanesa

Cartão amarelo para azul para reserva.

18h09

6'- Gol da Itália! Desbloquear libanês

Os italianos estão bem na frente deles: Cruz de Al-Ahsa Quem encontrar a cabeça vence libanês.

18h02

1' – A partida começa!

Apito inicial: O desafio começa entre Portugal e Itália.

17h57

As duas seleções estão em campo

Portugal e Itália entram em campo. Os Azzurri em camisas brancas.

17h30

Escalação oficial para o jogo entre Portugal e Itália

Portugal Sub19 (4-3-3): J. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Brás, Márquez; Sá', n. Félix, Justo; Borges, R.. Ribeiro, H. Félix. CT: Melheiro. Itália Sub-19 (4-3-3): Mastrantonio; Caywood, Delavalley, Regência, Missouri; Beselli, Libani, Ndour; Kulyushu, turco, Al-Hasa. ct: Selos.

governar: Eles nos trouxeramEsqui (Alemanha).

Estádio Centenário (Malta)