Os deveres irritam todos. Houve punições inaceitáveis?

Esta não foi a melhor temporada de Dovieri até agora.A escalação de Roque para o jogo entre Lecce e Juventus: alguns erros em Salernitana-Milan e Genoa-Inter. Eles distorceram o resultado Mas ele permanece sempre no topo da categoria dos árbitros italianos. Portanto, a decisão de mandá-lo para uma corrida de primeira classe é compreensível, mas como foi o seu desempenho ontem na Via del Mare?

A história de Duferi com Lecce e Juventus

Doveri treinou Boliani dos Giallorossi em 11 ocasiões. O Lecce conquistou 5 vitórias, 5 derrotas e um empate, que foi o que o Villa del Mare conseguiu contra o Bologna nesta temporada. Houve vinte e seis partidas anteriores entre Daniele Dufferi e Juventus. O primeiro encontro remonta à temporada 2011-12, com vitória em casa sobre o Cesena. É claro que o saldo até o momento é favorável aos bianconeri no apito do Capitólio: 14 vitórias, 7 derrotas e cinco empates. É o primeiro título desta temporada em jogos contra os bianconeri. Duffery comandou a Juventus pela última vez Vitória sobre a Atalanta (7 de maio de 2023) No Estádio Joyce e derrota para o Inter no jogo de volta da semifinal da Copa da Itália (26 de abril de 2024).

Dufry contratou apenas um jogador

Com a ajuda de Bertie e Richie com o quarto homem de Berenzoni Valéria em var Em Afar, o árbitro advertiu apenas um jogador da equipe de Allegri, McKenni. Tempo de recuperação: 2' ponto, 3' ponto

Lecce-Juventus, casos duvidosos

Esses são os principais casos de câmera lenta. Aos cinco minutos, Bascherotto Bremer bloqueou, o zagueiro tocou com o braço, mas os dois estavam muito próximos e por isso ela não foi punida. Aos 16 minutos, Vlahovic e Bongrasic intervieram dentro da área após cobrança de escanteio dos Bianconeri, e o croata chutou forte para o sérvio. Não há limites de penalidade, embora o contato pareça violento. Aos 48 minutos, Bremer Ele empurra Almqvist para a área E o sueco desce. Os deveres nos permitem continuar, o VAR não interfere.

Para Marelli e Cesare não houve penalidade por soar a sirene

Para esclarecer a situação, o especialista do DAZN Luca Marelli parte do episódio que mais alvoroçou, o pênalti que foi negado ao Lecce: “Há Um leve impulso de primer“Mas foi um simples empurrão, não houve penalidade e o VAR não pôde intervir porque se tratava de avaliar a gravidade do contato.” E também no que diz respeito à punição exigida por um tapa Pongrasic à custa de Vlahovic, que cai dentro da grande área, o primeiro relatou sucintamente de Como: “Não há condições para marcar um pênalti. Há uma leve agitação, mas não houve intenção do jogador do Lecce de acertar o adversário, caso contrário ele teria ido com o punho fechado. “É definitivamente um jogo muito difícil, mas não há penalidade.”

Da mesma opinião César Na Mediaset: “Há o avanço de Almqvist que coloca Bremer em dificuldade, e depois há contacto entre os dois: protestos muito tímidos e tímidos do Lecce, mas Duvere vê bem, segue a acção na vertical, nunca há baixo contacto entre as pernas está o braço de Bremer. Eles ficam nas costas de Almqvist, mas acho que é um contato muito leve, então não há problema.” No geral, o desempenho de Duferi na partida Lecce-Juventus foi positivo.