lá Espanha voltará a organizar a Copa do Mundo FIFA 48 anos depois da edição de 1982. Na verdade, a FIFA confiou-lhe a tarefa de organizar a edição de 2030, juntamente com Portugal e Marrocos. A única exceção são as três partidas da fase preliminar (incluindo a partida de abertura), que serão disputadas Uruguai, Argentina e Paraguai, Uma homenagem simbólica ao centenário da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930 no Uruguai. Anúncio feito pelo presidente Gianni Infantino da FIFAAgora será transferido para o Congresso, que deverá concluir o processo de ratificação.

O papel desempenhado pelo Conselho Supremo do Desporto espanhol é importante e decisivo nas últimas semanas para garantir a credibilidade da nomeação liderada pelos espanhóis para a FIFA. A principal preocupação era que a controvérsia resultante Caso Rubialis Isso pode influenciar a escolha. Por este motivo, o Presidente do CSD anunciou no início da última Vuelta de ciclismo que iria esclarecer o assunto: “Entrarei em contacto com a FIFA para expressar uma consideração importante para que este facto não afecte a candidatura de Espanha para organizar o Mundial 2030 Xícara.” Copa e conversar sobre questões do futebol espanhol que consideramos importantes.”

Esta chamada aconteceu e restaurou a confiança no Presidente Infantino. A nível económico, o Conselho de Ministros, a pedido do ministro da Cultura e Desporto, Mikel Isita, acordou no final do ano passado gastar 7,5 milhões de euros, o que é a ponta do iceberg. Investimentos estimados em 1.430 milhões Para organizar este evento. O valor total será dividido em US$ 750 para investimentos em infraestrutura e outros US$ 680 para despesas regulatórias.

Olhando mais além, a FIFA anunciou que a edição de 2034 será realizada na Ásia e/ou Oceania. Isto foi imediatamente percebido pela Arábia Saudita, que se autoproclamou oficialmente. Isto foi afirmado num memorando emitido pela Federação Saudita de Futebol, que visa “organizar um campeonato mundial inspirado na transformação social e económica em curso no Reino da Arábia Saudita e na paixão profundamente enraizada do país pelo futebol”.