Ele estava hospitalizado depois de adoecer

Todos o amavam. Durante séculos foram Guelfos ou Gibelinos, desde os anos do futebol até Mazzola ou Rivera, Bianconeri ou Granata, Roma ou Lazio, a voz diabólica de Callas ou a voz angelical de Tebaldi, Lorraine ou Lollo, a águia Coppi ou o nariz de Albertali. E ele não: Luigi Riva, conhecido como Gigi, de Legiono, província de Varese, no interior da Lombardia. Você não vai acreditar que ele não era da Sardenha. Gigeriva, morreu aos 79 anos, baleado no coração em sua terra natal Cagliari. Ele, Gigireva, foi àquela ilha que, dizem, viu pela primeira vez de cima quando ia jogar em Sevilha com uma seleção juvenil e perguntou o que era e disse: “Não vou morar lá”. , em vez disso ele queria morar lá (e morrer ontem) e aquela camisa azul de adolescente era sua verdadeira pele que todos os fãs amavam.

Consistência e lealdade, todos o amavam

Sim, o título da Série A do Cagliari foi um milagre, já que algumas das conquistas dos homens estavam em exibição, a glória do “Rumbo di Thunder”, como Gianni Brera o chamava, não exatamente como o Abbatino Rivera daqueles anos. Foi um torneio que todos admiraram, porque o inimigo vizinho não o tinha vencido. Mas o camisa azul, os 35 gols em 42 vezes são o seu recorde, os gols em que liberou seu poder e sua raiva, sua infância miserável e sua nova glória, o menino que foi que negou seu autógrafo a alguns heróis, que nunca negou um uma única coisa e nunca mais tirou uma selfie, quando os gostos e as ferramentas mudaram. E quando o futebol mudou. Riva não foi um daqueles heróis que perseguiram o dólar em sua época e daqueles que em nossa época são atraídos pelo ouro negro como uma pega é atraída pelo ouro verdadeiro.

ele não. Ele nem fez, no cinema, aquele Francisco de Assis que Franco Zeffirelli lhe sugeriu, não como agora quando você os encontra numa sitcom, numa série, num comercial, num clipe. Ele, “Rombo di Tono”, no máximo foi o herói do documentário de Riccardo Milani, que tem o paraíso no título e ainda bate o coração, como fazia Gigi quando a bola estava ao alcance do gol, e que chute foi! Chegou a quebrar as pernas mais de uma vez: alguns adversários quebraram, outros o viram cair na grama e todos ouvimos os gritos. Assim como todos nós sentíamos “não”, ele disse à Juve, Juve o advogado, Juve liderada por Boniperti, “a corrida principal” daqueles tempos. Porém, o menino que deixou Legiono magro e triste soube resistir e deixar vencer o amor pelo futebol, por aquela terra da Sardenha que não lhe pertencia à nascença, mas onde se encontrava, tímido, calado, tão amado. No entanto, deixou para viver aquela terra e aquele povo onde se sentia protegido e defendido, e refugiou-se ali, que estava habituado a minar as defesas. feliz.

Depois, quando o corpo e os músculos foram gravemente danificados, ficou no Cagliari e no Cagliari até o rebaixamento (o mandato de Manlio Scopinho já havia acabado), e nunca ficou estranho ao time azul que fez dele um herói para todos, porque este foi A Itália de Ballonara, isto é, toda a Itália, uniu-se, mais do que qualquer outro homem da ilha, Giuseppe Garibaldi, conseguiu.

Tornou-se treinador da Itália, Riva, e sempre foram campeões mundiais, ora perdidos sabe-se lá porquê (das noites mágicas que encantavam), mas ora, ao contrário, inesquecíveis, um por todos “The Sky Over Berlin”. Riva sempre falou pouco, mas quem sabe o quanto ele tinha a dizer: abriu bem a porta do adversário e isso bastava, e então o resto era seu mundo. Disse que tinha passado uma noite em Génova com Fabrizio De Andre, outro sardo de espírito e de escolha, e que ficaram muito tempo calados, talvez fumando, e depois eles que sabiam falar sem nunca parar. DeAndre deu a ele um violão e Gigi uma camiseta. Eles nos deram sentimentos. O resto são números, compartilhamentos, gols e troféus. Mas as emoções não levam isso em conta. Ele era canhoto: o pé bom ficava do lado do coração.

