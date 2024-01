O jogo Itália-Portugal e a final do Europeu Sub-19 podem ser vistos na TV

A Itália Sub-19 chega à final do Campeonato Europeu em Malta. Ele conseguiu após a impressionante semifinal contra a EspanhaVenceu por 3-2 graças ao gol de Luca Libani cinco minutos antes do final da partida. A equipe de Alberto Pollini chega à final pela terceira vez nos últimos sete anos. Depois das medalhas de prata em 2016 e 2018, o título está agora ao alcance de Portugal.

Uma memória ainda fresca, aquela derrota por 5-1 frente à seleção portuguesa no passado dia 6 de julho. O próprio Libani colocou a sua equipa em vantagem aos 6 minutos, mas Portugal voltou a colocar as coisas nos trilhos depois de Ribeiro marcar o empate.. Porém, o meio-campista do Gênova foi expulso ingenuamente, permitindo que seus rivais assumissem o controle do jogo e enterrassem os italianos com mais quatro gols. Mas amanhã haverá outro jogo e o título europeu será importante.

O jogo entre Itália e Portugal realiza-se amanhã, dia 16 de julho, pelas 21h00, no Estádio Takali, em Takali. A partida será transmitida ao vivo pela Rai Tre e ao vivo pela RaiPlay e FIFA.tv. OA Sport fornecerá o texto ao vivo da partida.

Calendário Ítalo-Português, Final do Europeu Sub-19

Domingo, 16 de julho

21h00 Itália x Portugal – Rai Sport

O programa ítalo-português: como ver na TV e ao vivo

Ele vive: Árvore de raios

transmissão ao vivo: RayPlay e UEFA TV.

Roteiro de transmissão ao vivo: Agricultura biológica desportiva.

Foto: foto LiveMedia-Alessio Tarpini