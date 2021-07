Inter, como Bellerin. João Mario – Esportes – Resolvido contrato de futebol

Milão, 12 de julho de 2021 – O mercado internacional está em alta. Durante o dia, o clube Nerazzurri foi informado da decisão Joao mario Um ano antes do término natural do contrato. Chegando a Milão em 2016, onde permaneceu por duas temporadas antes de se transferir por empréstimo ao West Ham por seis meses e depois retornar à base por um período semelhante, a classe portuguesa de 1993 está pronta para se juntar às suas fileiras até 2025. Benfica. Para ele, é um regresso à pátria, onde já vestiu as camisolas do Sporting Lisboa e do Vitória de Setúbal.

Bellerin no visor

Por outro lado, o Inter continua testando o terreno para Hector Bellerin. ao meio-diaArsenal A alternativa perfeita para Achraf Hakimi, recém-convertido para Paris Saint-Germain. O espanhol ficaria satisfeito com o projeto Nerazzurri e já teria solicitado a venda à empresa inglesa, o que poderia lhe permitir tomar um empréstimo com direito de resgate ou obrigação quando ocorressem certas condições. Vestindo a camisa dos Gunners, Bellerin disputou 229 partidas em todas as competições, marcou oito gols, ganhou três FA Cups e três Community Shields.

