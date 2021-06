Roma, o sonho de Donnarumma se foi – Esportes – Futebol

Roma, 6 de junho de 2021 – após a proposta Cristiano Ronaldo, O Roma Também abandona o caminho que levou a Gigio Donnarumma. O atual goleiro do AC Milan busca um novo time para ser campeão absoluto, e nos últimos dias os giallorossi também avançaram, influenciados por Mourinho Sua grande atração.

Chamada telefónica

Assim como no caso de um invasor JuventusHá poucos dias, o treinador português ligou Donnarumma Para entender quais são suas intenções para o futuro. acomodação em Milão Parece complicado, principalmente pelas altas comissões que Mino Raiola tem exigido e por isso o goleiro se tornou objeto de desejo dos maiores clubes europeus. Com Mourinho O Roma Ele está pensando em criar um projeto de alto nível, atraindo jogadores experientes que, após anos de jejum, entregam um troféu ao time. É precisamente a presença portuguesa no banco que se torna importante para convencer os jogadores a casar com o caso Giallorossi.

sonho despedaçado

Infelizmente RomaE a Donnarumma Não parece pronto para pousar na capital. Para o mercado de transferências que se aproxima, o goleiro será o mais procurado por muitos grandes times, e o fator determinante na escolha do próximo alvo será apenas um: a classe 99 quer jogar Liga dos Campeões E procurem ir o mais longe possível, para que seja definitivamente consagrada também no âmbito europeu. Uma condição que a Roma não cumpre atualmente, uma vez que os Giallorossi se qualificaram para a nova condição Liga da Conferência. Nem mesmo atraente Mourinho Somente neste caso: Donnarumma Parece que uma grande equipe estrangeira está destinada para que os Giallorossi continuem sendo apenas uma grande proposta para o mercado.

