Mercado de transferências da Juventus, o futuro de Ronaldo | Demanda portuguesa

Cristiano Ronaldo se despede da Juventus da Espanha: Isso é o que os portugueses teriam pedido como salário

futuro de Cristiano Ronaldo O quebra-cabeça parece estar cada vez mais em casa Juventus. O atacante português pode deixar Turim no verão um ano antes do término de seu contrato. Um contrato no valor de 31 milhões de euros por temporada, que poucas equipes podem pagar. É por isso que conversamos sobre isso Paris Saint-Germain, A partir de Real Madrid Baseado em Manchester UnitedAs únicas empresas realmente capazes de apoiar tal acordo. Há muitas pistas de que o campeão da Lusitânia pode sair de Torino Entre isso está o fato de você não estar em um jipe ​​esportivo.

Mercado de Transferências Juventus e assinatura de Ronaldo: o pedido dos portugueses

Enquanto isso, rumores sobre a disposição de Ronaldo em cortar seu salário e que ele iria se candidatar já estão se recuperando da Espanha. Segundo ‘Don Balon’, de facto, os portugueses não estão dispostos a aceitar uma oferta inferior a 18 milhões de euros por época. Enquanto isso, Ronaldo também ligou para Carlo Ancelotti Depois de saber do retorno oficial do treinador italiano ao Real Madrid. No entanto, no telefonema, não houve qualquer menção ao possível regresso do avançado à capital espanhola, mas foi um gesto de pura cortesia para com um treinador ao qual o CR7 continua profundamente ligado.

O mesmo “Don Balon” confirma que o Real Madrid não está realmente interessado no regresso do Funchal. Portanto, haverá apenas duas equipes na corrida: Paris Saint-Germain e Manchester United. O clube inglês estará disposto a dar ao jogador um contrato de um ano com opção de uma segunda temporada, enquanto os franceses terão um contrato de dois anos com opção de uma terceira. Nenhuma das empresas estará disposta a oferecer uma parte fixa do vencimento que corresponda à procura dos portugueses, mas com uma série de bónus, benefícios e prémios, o valor pode chegar aos 28 milhões de euros. Porém, tudo vai depender de Ronaldo e dos títulos que o clube vem conquistando ao longo da temporada.