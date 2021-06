Mercado interno, Zhang faz tremer torcida: meta de ganhos de capital

sReemprego entre fãs de Nerazzurri Novas declarações para a Gazzetta dello Sport do cabeça-de-chave do Inter, Stephen Chang, confirmaram que o mercado dos nerazzurri se concentrará nas vendas.

“Um grande ganho de capital é necessário No final deste mercado de transferências, mas queremos manter a competitividade da equipa para que tenha um bom desempenho na Champions League e, obviamente, volte a vencê-la no próximo ano, pois queremos estar entre os grandes clubes europeus ”, diz estas palavras do Nerazzurri número um.

Em suma, a prioridade é dada às vendas que possam garantir grandes ganhos de capital. Vários nomes vêm imediatamente à mente. Ter cuidado com Posição de Lautaro Martinez. Diante de uma oferta adequada, ele pode fazer as malas.

Para entender também O futuro de Marcelo Brozovic. Com um custo de cerca de oito milhões de euros, o meio-campista nerazzurri vai garantir um ganho de capital significativo (estimado em pelo menos 30/40 milhões de euros)

A possibilidade já é conhecida Adeus Ashraf Hakimi. O Inter pagou € 40 milhões pelo Real Madrid (mais cinco bônus). gostaria de duplicar. Será uma grande ajuda para fazer face às despesas. PSG trabalha para Acordo de Acesso O que pode beneficiar os dois clubes.

Felizmente para os fãs do Inter, Romelu LukakuNo momento, ele parece ser a única estrela que não corre o risco de vender. O belga, apesar de se despedir de Antonio Conte, o anunciou Desejo de continuar jogando pelo Inter. Outros garantirão os ganhos de capital que Stephen Zhang está procurando.

OMNISPORT | 2021-06-06 08:57