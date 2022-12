O silêncio de Cristiano Ronaldo após a explosão de Messi e a glória da Argentina

Nisso depois de um dia O seu silêncio fez mais barulho do que o choro desesperado quando Portugal se afundou com o seu capitão no sonho, acalentado mas impossível, de ganhar o Mundial como o foi do Europeu sorteado por um capitão, um homem à frente da equipa. Equipe o melhor.

ronaldo Seus 78 milhões de seguidores estão mantendo silêncio sobre as sensações do momento, talvez até mesmo a frustração e decepção que ele pode sentir ao ver fotos de Messi levantando a mão. Copo.

Campeão argentino e Messi: Ronaldo está calado

uma Copa do Mundo Conquistada pela Argentina com Jaqueta ombro a ombro preta Messicujo peso político é grande demais para deixar de pesar as consequências, na versão mais polêmica de todas sobre os direitos humanos, sem levar em conta nem mesmo a óbvia violação revelada durante as reuniões Irã E seu testemunho dramático.

pegue Messi Ele teve lucro em campo e, aos 35 anos, para muitos, isso o coloca perto de ficar fora de alcance. Diego Armando Maradona. Apesar da política e de algumas autoridades, o Diez Você definitivamente não vai compartilhar.

Até este ponto (mas isso supostamente não será negado por uma publicação), Ronaldo – que tem um total de 780 milhões de seguidores – permaneceu em silêncio nas redes sociais. não aconteceu Instagram, Twitter ou Facebook Para comentar a final ou autorizar um post sobre a vitória Argentina que, apesar de seu aborrecimento, ainda é a nação que parou a corrida França O segundo título consecutivo.

Ele também se absteve de parabenizar publicamente seu rival Messique alguns comentaristas já haviam previsto para a bola de ouro que nos últimos anos lutou precisamente com o campeão lusitano.

Cristiano Ronaldo fora da Copa do Mundo

sair dessa globalismoMuito amargo cristão que foram apoiados, financiados e até mesmo glorificados antes georgina E através das irmãs através de sua participação em contraste com a linha adotada pelo treinador Fernando Santos. O jogador de 37 anos entrou como reserva contra o Marrocos ruben nevis No início da segunda parte, com Portugal a perder por 1-0 depois de assumir a liderança Youssef Al-Nusairi. Mas não conseguiu fazer uma verdadeira revolução em campo e inverteu o resultado.

Ronaldo também perdeu uma chance tardia depois de acertar um chute de pé direito na mão do goleiro Yassin Bono, que estava entre uma série de chances falhadas de Portugal. Cristiano não escondeu, mostrando a sua aflição após o jogo que o marcou e a despedida de Portugal do Mundial: até as lágrimas vislumbramos.

Messi isolou o motorista e Ronaldo

mas quem tem Messi Ele não mostra nada de marcante em sua primeira aparição, mas consegue se encontrar e se sair bem Argentina para o treinador, Lionel ScaloniRumo a uma vitória final épica sem medo e até com a insolência de ser ultrapassado pelos resultados.

ronaldo Silencioso e faz isso sem se importar com os constantes, absolutos e incompreensíveis elogios a uma empresa MessiSua última postagem no Instagram foi na semana passada, seu último tweet foi há 10 dias e sua última postagem no Facebook foi há oito dias. Ele está focado em sua formação e em seu futuro longe do Manchester UnitedCR7.

A última decepção para os fãs

No entanto, esta epopeia, estando em oposição à outra, numa história que se constrói mas que traduz uma forma de viver o futebol segundo métodos e linhas diferentes e complementares, não pode acabar assim, ainda que o vício seja autêntico ao narcisismo sem regras adicionais. Passos para um ex-namorado e treinador Santospara Messi E a Argentina Não. Será a última decepção na Copa do Mundo.

