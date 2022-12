Você me matou, agora você tem que…. Então ele chora

Rodrigo De Paul foi um dos grandes campeões da Copa do Mundo da Argentina, mas depois de vencer o Catar 2022 ele usou palavrões para aqueles que o criticaram no passado.

Copa do Mundo É o sonho de vida de todo jogador de futebol. Poucos conseguem coroar esse sonho. Para a maioria, isso continua sendo um desejo. Quem ganha comemora e o faz com todas as condecorações. Cada um comemora do seu jeito. Há quem finalmente alcance o nirvana como Messi ganhou o título, que fez um gesto um tanto vulgar como o goleiro Martinez e quis em vez disso tirar uma série de pedras pesadas também da chuteira como o meio-campista Rodrigo de Paul, que também usou palavrões para se vingar de quem massacrou após a primeira partida contra a Arábia Saudita.

Rodrigo de Paulo Ele é um velho conhecido do campeonato italiano. Foi com a Udinese que mostrou todo o seu talento, tornando-se titular na Argentina. Com o Atlético de Madrid, ele realmente não conseguiu se repetir. Agora ele é campeão mundial e está comemorando, até nas redes sociais, já que já tem uma série de memes sobre ele. Praticamente de Paul é a sombra de Messi.

A festa começou e vai continuar por muito tempo porém Após o jogo com a Arábia Saudita As palavras do ex-meio-campista da Juventus foram ferozes. Críticas de todos os lugares, especialmente na Argentina. De Paul foi questionado e as coisas boas que ele fez nos últimos anos pareciam ter varrido o jogo. Não esqueceu de nada e no momento da comemoração da Copa do Mundo venceu em uma das histórias sociais na companhia de Otamendi, no meio das comemorações disse: “Para todos aqueles que me massacraram...agora eles chupam meu bom pau. Você me massacrou por todos os lados.”

Em seguida, o meio-campista do Atlético de Madrid se reconfigurou e diante das câmeras da televisão pública gritou “Scaloneta” motor e movimento. Muitas lágrimas por ele. De Paul mostrou seu coração e todo seu amor por seu país: “Amo todos os argentinos e tenho orgulho de ter nascido lá. Deixamos você no topo do mundo Espero que você esteja tão entretido quanto eu.”

Ele continuou falando: “Conseguimos, sofremos muito… mas que sensação boa. Nascemos para sofrer, é isso que nos faz fortes, vamos sofrer por toda a vida mas nunca vou esquecer. Nós somos os vencedores, nós merecemos .” Somos os campeões depois de vencer os ex-campeões mundiais.”