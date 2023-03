lá Roma perde por 2-1 com o Cremonese, que conquistou sua primeira vitória no torneio 2022-23 e cedeu a última colocação na tabela (agora ocupada pela Sampdoria). O time amarelo e vermelho não jogou bem, mas explodiu Violenta controvérsia sobre a expulsão de José Mourinho Alguns segundos após o início do segundo tempo. O treinador português teve uma longa desavença com o quarto árbitro, Serra, e depois o árbitro, Pechenini, expulsou-o.

“Quero entender se posso denunciá-lo.”

Mourinho foi muito duro no final do jogo. “Obter essa reação significa que algo aconteceu, – disse Lu O especial -. Precisamos entender se Legalmente, eu posso fazer algo, visto que Piccinini me deu sinal vermelho sobre a moção do quarto árbitro. de Ele não teve a honestidade de dizer como me tratouE o motivo da minha reação. Eu gostaria de entender se houve algum som no que ele disse para mim, mas não quero entrar nisso dizendo que Ele é de Turim e jogamos contra a Juventus no domingo E ele quer que eu esteja no banco.”

“Sempre fui do tipo emotivo, mas não sou louco.”

“hoje Eu disse a Sera para ser honesta Dizem que aconteceu, mas nunca vai acontecer. O que Sera me disse? Mourinho disse que tinha um problema de memória. Fui ao vestiário cinco minutos depois do jogo e Já pedi desculpas cinquenta vezes ao Julgamento Piccinini Porque minhas palavras mereciam ser expulsas, e eu não me orgulhava disso. EU Eu sempre fui do tipo emotivo, mas não sou louco. Mas a reação que tive aqui foi porque aconteceu algo grave, mas se (Sera Ed) contar ao árbitro o que me disse da forma como me disse, vai ter que sair.”