Euro 2020, mensagem de um menino de 9 anos para Rashford após a falta de pênalti contra a Itália: ‘Você sempre será um herói’

distância derrota Inglaterra x Itália na final Euro 2020Na Inglaterra, os insultos racistas continuam contra Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, os três jogadores que perderam a disputa de pênaltis crucial durante a final. Wembley. Mas também há quem expresse apoio aos três jogadores, condenando as declarações racistas e exonerando os três jogadores por não terem perdido gols. Mas não só. Também entre os três torcedores estava Dexter Roser, um garoto de nove anos que queria mandar uma mensagem para o atacante do Manchester United Marcus Rashford, após acertar a trave após o pênalti. “Caro Marcus Rashford, espero que sua dor não dure muito porque você é uma boa pessoa – lendo a mensagem que a mãe compartilhou no Twitter -. No ano passado, ela me inspirou a ajudar os menos afortunados. Então, na noite passada, você me inspirou novamente a sempre ser corajoso. Estou orgulhoso de você, você sempre será um herói. ” Uma mensagem que se tornou viral, graças a um retuíte do jornalista inglês Piers Morgan, que acrescentou: “Oi, Marcus, acho que esse garoto fala pela grande maioria das pessoas neste país.”

Foto em copertina: EPA / Andy Rain / POOL

