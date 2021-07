Benfica, dirigente de João Mário: Dissolveu-se no Inter. Notícias do mercado de transferência

Longas negociações para transferência João Mario para o Benfica . O médio português vai continuar a jogar em Lisboa mas em equipa diferente do Sporting CP, clube que esteve emprestado na época passada. O Benfica anunciou, através dos seus canais oficiais, a chegada do médio nascido em 1993, a título gratuito, após a rescisão do contrato com o clube. ‘inter . Assim, os obstáculos que complicaram as negociações foram contornados, devido a uma cláusula introduzida pelo Sporting Lisboa na altura da transferência do jogador para os Nerazzurri, que estipulava a proibição de se deslocar para o campeonato português com uma camisola diferente da verde e branca. Problema resolvido, pois João Mário está oficialmente a iniciar uma nova aventura no Benfica.

Decisão com o Inter e saudações no Twitter

aprofundar



Bellerin empurra para Inter: pedido de saída

Antes da transferência oficial para o Benfica veio a notícia do rompimento da relação com o Inter. O Inter de Milão anunciou que chegou a um acordo com o jogador de futebol João Mario para o… Precisão Do contrato com o clube ”, lemos. Do adeus ao médio português, por isso não vai dar qualquer rendimento financeiro, mas os nerazzurri vão proporcionar o último ano de emprego do jogador, que tinha contrato a prazo em 2022 e o próprio João Mário logo que a notícia da decisão deu as boas-vindas O clube italiano tuitou:Muito obrigado InterBoa sorte no futuro ”, disse o médio português.