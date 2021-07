Tour de France, 16ª etapa em Conrad. Desculpe sonny colbrelli

Chuva, vento, granizo, Patrick Conrad … A primeira das três etapas dos Pirenéus (o final em Saint-Gaudens) reforçou as características do herói austríaco, uma perna quente em qualquer terreno: subida, plana e descida. Bom para ele e Albora (a segunda vitória depois de Nils Polit), mas que pena das cores italianas: Sonny Colberelli teve que se contentar com o segundo lugar a 42 polegadas de um vencedor capaz de resistir à liderança sozinho por mais de 40 quilômetros. Atrás do cavaleiro de Brescia, ele tentou trazê-los de volta, e permaneceu ao volante do Gaudo solto na subida do Portet d’Aspet (em sua descida ele passou pelo pódio de Fabio Casartelli, que morreu tragicamente no Tour em Julho de 1995, após bater a cabeça com uma pedra do meio-fio), vindo a apenas 50 centímetros de Conrad. Mas então o austríaco conseguiu repelir o ataque de seus ateus, que não cooperaram muito devido à presença de Colberelli e do próprio Matthews.