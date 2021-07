Roma, oficialmente a chegada de Rui Patricio: 11,5 milhões aos lobos. Notícias do mercado de transferência

Roy Patricio Baseado em Roma. O guarda-redes português está há várias semanas no clube dos Giallorossi e iniciou a sua nova aventura em Itália. Depois de desembarcar na capital na manhã desta terça-feira 13 de julho, Rui Patricio foi submetido a um visitas médicas Como de costume, ele então assinou o novo contrato que o obrigaria ao clube Giallorossi. Acordo de três anos, com prazo previsto para 30 de junho de 2024. O goleiro é novo na experiência do Euro 2020 com Portugal, que terminou na derrota das oitavas de final contra a Bélgica, e começa sua aventura com a Roma, que apresentou por um semana. Voltando das férias.

Detalhes da operação aprofundar

Serie A e Coppa Italia 2021-2022: todas as datas Roy Patricio é A primeira compra sob Mourinho. Depois que Pau Lopez foi vendido ao Olympique de Marselha, a Roma fechou definitivamente a chegada do novo goleiro. Deixando a classe de Wolverhampton em 1988 após três temporadas: os Giallorossi despejados nos cofres do clube inglês 11,5 milhões de euros cartão de jogador. O acordo também prevê o reconhecimento de bônus variáveis, sujeitos ao cumprimento de determinadas metas esportivas do clube e ao desempenho esportivo do goleiro. Um reforço importante para a Roma, muito almejado por José Mourinho.

“Mo é um dos maiores treinadores do mundo.” Veja também

Camisa New Roma. vídeo fotos Rui Patricio vai vestir a camisa número 1. “Este é um grande clube, para mim é um novo desafio e estou muito contente por poder ajudar esta equipa a atingir os seus objectivos”, as suas primeiras palavras, com um pensamento especial para Jose mourinho: “Acredito que Um dos maiores treinadores do mundo e mal posso esperar para começar a trabalhar com ele e fazer o meu melhor para ajudar a equipeA operação também foi comentada pelo Gerente Geral do Distrito Esportivo de Giallorossi, James Pinto. “Ruy Patricio tem uma história de sucesso na selecção portuguesa e temporadas na Premier League em que confirmou a sua qualidade.Estamos confiantes de que nosso grupo se beneficiará com a chegada de um goleiro com experiência internacional aprimorada.“ READ Grande Prêmio de Portugal de Gasli e Tsunoda

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”